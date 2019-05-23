針對前行政院長賴清德昨晚提出「三種可能」新方案一事，總統蔡英文今（23）日受訪時，直接回絕賴清德的提案，她表示，「贏就是贏，輸就是輸，沒有所謂的讓不讓。」至於黨中央昨一是否邀請她到黨部，她說，「我沒有接到任何關於這個訊息」。

民進黨中執會昨原定討論初選期程，並破天荒直播，不過討論過程卻陷入僵局，黨主席卓榮泰隨即宣布休息，其間前行政院長賴清德還親自到黨中央，提出解方，賴說，只要他和蔡英文民調都贏、或都輸韓國瑜，他就願意讓給蔡總統，但如果他贏了韓國瑜、蔡總統輸韓國瑜，他也要蔡及黨支持他。

不過因四位五人小組成員，在與賴協商後，黨主席卓榮泰隨即宣布散會，並裁示下周中執會再處理，遭挺英派中執委批卓榮泰「中止會議、關掉直播」，「無異於沒收中執會，沒收民主機制」。

對此，蔡英文受訪時表示，中執會昨天進行初選規則的實質討論，而且也已討論了相當的時間，非常接近有結論了，所以突然中止，很多人會感到是有些突兀，但「只要是公平合理，中執會所做的決議，都會去遵從」，也希望中執會不要再拖延了，能夠儘早做個決定。

她說，自己沒有看直播，但很多看直播的朋友都覺得突然中斷掉，他們也覺得蠻突兀的。至於下個禮拜中執會要怎麼樣舉行，「我相信，我們的中執委、我們的黨部會去做最好的處理。」

另外，蔡英文強調1加1大於2，是否還在期待蔡賴配？蔡英文說，「她的立場都是一樣的，2020大選要集結最大的戰力，她對執政有信心，對2020勝選有信心，對民進黨的民主機制也有信心，她的立場都沒有變，希望可以集結最大的力量贏得2020大選，1加1確實大於2。」

至於賴清德的提案，蔡英文說，「我是覺得說，因為我們的協調期蠻長的，這個協調期他都沒有提出來，那又中執會也沒有提出來討論，他這個方案，我基本上覺得是說，我們贏就是贏，輸就是輸，沒有所謂讓的問題」。

對於傳出賴清德提出方案時，蔡英文的代表是接受的，蔡英文說，「首先我要說明，我的在場代表是林錫耀，他回來跟我報告，他當場是拒絕了那個方案。至於中央黨部有沒有通知我到現場，我沒有接到任何關於這個的訊息」。「我不知道為什麼有這麼多不同的說法」。