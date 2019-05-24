Lamigo桃猿在上週決定將本季表現不好的洋投史博威（Zeke Spruill）除役，並由季中找來的新洋砲柏納帝那（Roger Bernadina）頂替。

史博威本季的成績可說是慘不忍睹，六場的先發當中只有一場投超過五局，防禦率6.82，與他前年剛來到台灣拿下15勝防禦率2.56的表現幾乎是天壤之別。

而頂替他的新洋將柏納帝那是一位有著7年大聯盟資歷的打者，也曾經待過兩年的韓國職棒，主要守備位置是外野手。柏納帝那的特色是他極快的腳程，讓他得以在守備範圍最廣的中外野區域做出迅速的守備。2017-18在韓國職棒，柏納帝那總共盜了64次壘包，並也轟出47發全壘打，可說是一位三拍子的全能球員。



Lamigo在柏融大王往日本發展後，中外野的人選似乎沒有固定的選擇，本季鎮守過中外野的選手就有7位之多，由年輕小將黃敬瑋與老將詹智堯佔大多數。黃敬瑋雖然打擊表現非常優異，但才入職棒兩年的他經驗不足可能是他最大的弱點；至於詹智堯雖然經驗豐富，但歲數的增加讓他在速度及判斷上面不如以往。那麼柏納帝那不就完美填補Lamigo最需要的中外野位置嗎？

然而Lamigo的暴力猿打線是眾所皆知的事，整隊平均三成打擊率已經不是一般隊伍可以做到的，那麼強的打擊隊伍到底需不需要一位洋砲助陣呢？Lamigo目前來說最大的問題還是出在投手，不管先發還是牛棚，表現實在都不如預期。尼克斯以及李茲雖然有時能繳出不錯的成績，但整體來看以洋將的表現實在不夠穩定。尼克斯雖然投球局數大約在六局左右，但保送太多是他的致命傷；至於李茲吃局數的能力對洋將來說實在太短了，常常五局不到就花了100顆球左右。

五月初洪一中總教練有把李茲排在終結者的位置，不過也是短暫為了對付當時近況不錯的中信兄弟。以李茲來說，續航力不足但是擁有不錯的球速，似乎蠻適合擔任終結者，也在那週連續拿下兩次救援成功。但是這並不是一個長久的安排，李茲不可能每一場都在最後幾局上場投球，那麼在每天不一定上場的情況將這個洋將的名額用在後援投手，實在有點浪費。

截至5月22日為止，Lamigo團隊打擊率3成22，總共擊出38發全壘打，全世界幾乎沒有一支職業球隊能夠擁有全隊打擊率三成以上的鬼神成績；而投球方面，團隊防禦率4.34，儘管排名聯盟第二，但還是稍微偏高。這樣看來，打線部分相對於投手而言，並沒有那麼急需做出補強的，或許現階段球隊的首要目標還是要針對投手做出強化。

我認為長久之計還是得要找一名能吃穩定局數的先發投手，讓牛棚不用這麼頻繁的每天出賽。目前柏納帝那應該只是暫時的選項，希望球團在這段期間能夠發揮球探的能力，尋找一個真正適合Lamigo的洋將，在打擊火力沒什麼問題的情況下，幫助Lamigo繼續往連霸之路邁進。