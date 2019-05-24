邁入第16屆的澎湖科技大學服務業管理與創新學術研討會，受到產官學界的關注，今年投稿論文激增到53篇，其中有7篇來自中國大陸學者；國立澎湖科技大學校長翁進坪今（24）日宣布，未來將與澎湖縣政府合作推動「海葡萄」生技產品，搶攻國際市場，打造澎湖成為海洋科技的研究重鎮。





開幕式由翁進坪主持，包括澎管處長許宗民、馬公市長葉竹林等人都到場共襄盛舉；由於澎科大是澎湖地區最高學府，一向是澎湖縣政府最重要的智庫，該校製作的蘆薈生技產品、冰花種植技術、海藻精華美容產品等，已有21件專利權、28件技術移轉研發成果。

翁進坪表示，目前與澎湖縣政府合作的重點，以素有「海中烏魚子」之稱的海葡萄為研發目標，海葡萄除是桌上佳餚外，更希望研發生技產品，帶動海葡萄生物產值，但關鍵在於是否能量產；市場上海葡萄每公斤價格約2000元，經濟價值相當高，可進一步研發海葡萄美容皂、海葡萄洗卸凝膠、海葡萄時空膠囊等延伸產品。

澎湖縣政府種苗繁殖場在五德海域與多家養殖業者合作，將海葡萄放養在箱網養殖場旁邊，經過半年的試驗已有具體成效，發現海葡萄不僅可過濾水質，還能增進漁民的收益，相信很快可以量產，並提供研發生技產品的原料；另外，縣府參議馬金足也發表2篇關於楊梅面膜、保健食品的論文，讓澎科大取得2項專利，期待能成功跨足生技產業。