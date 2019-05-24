中華大學行政管理學系今(24)日舉辦2019年第七屆《地方政府與公共管理》國際學術研討會暨中華國家競爭力研究學會年會，邀請多國學者發表地方政府的管理、創新與反腐敗，以及公共管理與治理的相關重要議題。

此外，前新竹市市長林政則、新竹縣副縣長陳見賢、苗栗縣副縣長鄧桂菊及前科技部常務次長陳德新等嘉賓，也受邀與會、發表演說。

行政管理學系系主任張筵儀表示，此次國際學術研討會有三大特色，其一是中央與地方政府長官代表蒞臨，第二點是包括美國、日本、柬埔寨、俄羅斯共計四國、五位貴賓參與，第三則是涵蓋全臺灣國私立大學24所代表與會，共同探討地方政府與公共管理之相關議題，無論是實務面或學術深度，都有精彩的論述。

新竹縣副縣長陳見賢指出，新竹縣長楊文科本身就是來自中華大學的傑出人才，同時也兼任中華大學校友總會理事長，證明了中華大學辦學的用心績效；同時也以新竹縣的地理環境、人文薈萃等條件，與地方政府之政策、管理、執行相結合，向與會嘉賓詳細介紹。

▲新竹縣副縣長陳見賢以實務經驗分享竹縣地理人文景況。（圖／記者常似虎攝，2019.05.24)

中國文化大學社會企業管理碩士在職學位學程副教授郭耀昌，則在會中發表了《地方治理中政策創新的弔詭初探：以「地方創生」為例》，以台灣20餘年推動「社區總體營造」的規劃與設計，從「由上而下」的政府指導，進步改成「由下而上」的民眾參與，藉此回顧檢視「地方創生」的政策訴求與政策設計。

銘傳大學公共事務學系副教授劉祥得發表《政治經驗、媒體策略影響政治素人支持之因果模式分析》，探討政治素人崛起，並在大選中獲勝的因果關係；多位學者發表內容都是時下值得重視的現象與議題，與我們的生活息息相關，更是公部門不能迴避的焦點。