儘管美國全面封殺華為，分析師認為，華為目前將有足夠的庫存，可以度過今年。不過，未來的發展，仍要仰賴台積電與美方態度。

香港股票研究公司里昂證券 (CLSA) 分析師 Sebastian Hou 指出，中國電子巨擘華為在手機及 5G 設備發展上，有足夠的庫存量。以手機部門來說，手機零組件有 5 至 6 個月的庫存量，而 5G 設備部門，則至少有 9 至 12 個月的庫存量，預期今年華為在發展上仍無太大危機。

不過問題的最終，仍將回到中美貿易協議上。Sebastian Hou 表示，未來幾個月中美雙方在貿易協商的進展，將左右華為的命運。

另外，Sebastian Hou 也提到，華為的子公司：海思半導體 (HiSilicon) 負責設計晶片給華為，過去幾年的產能大幅增加，甚至比市場以為的還要高，預期可以應付華為需求 8 成至 9 成。

至於未來的關鍵，華為還是得倚賴晶圓代工龍頭台積電的供應。目前台積電在華為風暴下，並未改變對客戶的出貨，對第二季營收財測的預期沒有改變，並且對於下半年成長的看法，也不做改變。

儘管華為近年來已加強發展自己的晶片技術，台積電也沒有分手華為，不過 Sebastian Hou 認為，整個供應鏈的關鍵仍在美國廠商身上。

由於台積電使用美國的設備與技術產權來生產晶圓，若使用的程度超過整體的 25%，則將觸犯美國出口管理規則 (Export Administration Regulation)，需要進一步申請美國執照才能維持供貨。里昂證券估算，目前台積電供貨中，此比例大約在 15% 至 20%，還在安全範圍內。然而若美國改變遊戲規則，一切又將出現變化。

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