高中招生博覽會　特色課程魅力四射

雲林海線四校高中聯合招生博覽會今（24）日於北港高中志清堂舉辦，由北港高中、北港農工、文生高中、巨人高中依科別及辦學特色設攤吸引周邊學校國中生進行闖關活動，藉此也讓學生進行性向試探。當日上午同時由扶輪社張篤恭社長頒發獎助金給學生陳力嘉。

北港高中校長傅國樑指出，陳力嘉同繁星錄取國立中央大學資訊電機學院學士班，他是個在逆境中仍能力爭上游的有為青年，北港扶輪社深愛感動，將捐給他大學8學期的生活費，每學期大概2萬元到3萬元的助學金， 希望他能專心向學，爾後好好報效國家。弘揚實業董事長謝奇峯董事長，也提供了給他暑假打工的機會，賺取學費 貼補家用。期望陳力嘉到大學致力於課業，以回報長輩們的期待。

社長張篤恭希望陳力嘉在課業上能積極認真，不用擔心生活費用，資助認真的孩子完成學業，等於是培養國家人才。期盼陳力嘉大學畢業後學有所成，改善家庭也能回饋社會。

傅國樑表示,很高興辦理雲林區科系特色展覽活動，由四分校及適性學習社區中八所國中分別為臺西國中、飛沙國中、四湖國中、建國國中、宜梧國中、口湖國中、蔦松國中、元長國中，國中師生約300人來校參加活動，活動期間穿插精彩特色社團表演，讓國中生了解社區內就近入學可以選擇的高中職科系及課程內容，並開始期待未來高中精采的校園生活。

文生高中數學教師陳宗義表示，配合108課綱，把許多課程融合，舉例如3D列印一個金字塔，可以和數學做結合如計算面積、體積，還可以和地理做結合如埃及金塔發源地在那裡及內部那些關卡，讓未來的課程變的比較活潑，除此之外也可以利用3D列印和英文做結合，看似雜亂無章的字，轉個方向呈現的是”I LOVE YOU”，今日也展示許多有趣又好玩的3D列印益智玩具。

北港高中地理教師蔡秉恆表示，展出強調在地文化因素，讓來參觀的國中生可以體驗我們北港的在地文化，所以現場也準備許多資訊，有北港朝天宮及北港武德宮文宣資料、報馬仔互動道具、桌遊景點介紹小卡、學生手繪在地文創品，將北港高中的課程與北港在地特色做結合。