▲彰化銀行經營權訴訟，台新金控指財政部違約致喪失彰銀經營權，高院二審判決台新為最大股東時，財政部應支持台新指派過半董事，但財政部不服提出上訴，最高法院廢棄原判決，發回更審。（圖／NOWnews資料照）
▲彰化銀行經營權訴訟，台新金控指財政部違約致喪失彰銀經營權，高院二審判決台新為最大股東時，財政部應支持台新指派過半董事，但財政部不服提出上訴，最高法院廢棄原判決，發回更審。（圖／NOWnews資料照）

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彰化銀行經營權訴訟案，台新金控指財政部違約致喪失彰銀經營權，台灣高等法院二審判決台新為最大股東時，財政部應支持台新指派過半董事，但財政部不服提出上訴，而最高法院23日廢棄原判決，發回更審。彰銀工會今（24）日也表態，支持財政部，並要求金管會應貫徹「金金分離」政策，要求台新金比照中信金併兆豐或開發併金鼎等2次金改併購不成的案例，在金管會的監督下釋出彰銀股權，避免台新金經由董事會，繼續戕害彰銀公司治理及股東利益。

彰銀工會指出，工會自財政部2014年12月不負5萬7千餘名股東所託，取回彰銀經營權，亦回應民意成功守住全民資產，但台新金卻不願接受此一結果，接連提出假處分聲請及眾多訴訟等訟爭作為時起。

而彰銀工會也一再呼籲停止非理性的舉措，尊重股東會決議，維持市場紀律，希望金管會能制止違反金融秩序的脫序行為，並呼籲社會大眾、司法從業人員及金融監理單位等，齊心齊力發揮專業，維護全民資產，且深信法院會還給彰銀員工、股東、客戶一個清淨的經營空間，這次最高法院的判決已回應工會所期。

彰銀工會亦認為財政部與台新金間根本不存在任何契約，縱有表決權拘束契約，該契約也不應該有長期的效力，否則將造成股份與表決權長期分離，這種非常態的情況，對彰銀公司治理絕非有利，已經違反公序良俗，而不具有任何效力。最高法院已經認證，台新金控長達13年盤據彰銀董事會，已嚴重影響彰銀公司治理。

彰銀工會指出，台新金長期占據彰銀董事席次，取得彰銀人事權、營業秘密及經營策略等機密資訊，有「競業禁止」與「營業秘密外洩」疑慮，是違反利益衝突的實例典型。

鑑於彰銀與台新金皆為上市公司，經營權爭議將嚴重損害雙方全體股東的權益。彰銀工會強烈要求，金管會應貫徹「金金分離」政策，要求台新金控比照中信金併兆豐或開發併金鼎等2次金改併購不成的案例，在金管會的監督下釋出彰銀股權，避免台新金控經由董事會，繼續戕害彰銀公司治理及股東利益。彰銀工會並企盼此案爭議盡早落幕，讓彰銀業務順利運作、穩健經營。

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