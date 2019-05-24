▲農業局將於6月1在坪林舉辦「百萬冠軍茶拍賣」，拍賣10斤的特等茶。（圖／新北市農業局提供）
▲農業局將於6月1在坪林舉辦「百萬冠軍茶拍賣」，拍賣10斤的特等茶。（圖／新北市農業局提供）

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新北市茶葉生產面積750公頃，年產量400噸，產值約11億元，已連續8年蟬聯全國冠軍，農業局將於6月1在坪林舉辦「百萬冠軍茶拍賣」，拍賣10斤的特等茶，希望藉此鼓勵茶農辛勞；為吸引民眾探訪茶鄉，製作出6大主題「冠軍茶鄉旅遊地圖」，邀請民眾能帶著旅遊地圖一同探索茶鄉的故事。

農業局今（24）日舉辦百萬冠軍茶記者會，表示新北市不僅是包種茶發源地，也是最大包種茶產區，今年特別規劃在6月1日舉辦「百萬冠軍茶拍賣」來拍賣10斤的特等茶，給在地茶農鼓勵。今年也首次舉辦創意茶席比賽，邀請各地的茶藝愛好者，用創意茶席發揮創意，勇奪高額12000元獎金。

▲青農開發出一款茶蛙粿，將坪林的包種茶加入粿中，展現出深邃的綠色，製作出造型的茶粿（圖／新北市農業局提供）

活動邀請坪林在地知名茶點業者「德志茶園」青農鐘晨睿，結合在地生態的環境優良指標-翡翠樹蛙，開發出一款茶蛙粿，將坪林的包種茶加入粿中，展現出深邃的綠色，製作出造型的茶粿，是款在地相當受歡迎的茶食。

為讓民眾細細體驗坪林之美，農業局安排了「來去農家Do一日-樂活坪林遊茶鄉」、「一日農夫體驗營」、「水岸茶席」、「河岸市集」、並與在地的地方創生團隊，規劃水岸、老街一系列精彩活動，將在地特色融入。在春茶上市之時，來坪林有喝、有玩又有拿，歡迎闔家來走訪坪林。6月22、23日也舉辦消費地展售會，新北好茶進軍台北市，在捷運善導寺旁的希望廣場也都買的到。更多活動詳情可於農業局網站查詢

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