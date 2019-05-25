日前民進黨中執會後，初選方式依然難產，賴系與英系人馬紛紛指責對手「沒收」中執會。我們暫時撇開誰對誰錯的問題不談，就先從這次民進黨總統提名初選的過程來看，或許會發現其間吊詭的問題癥結點。

先用時間線來看，3月6日，民進黨中常會通過採用2011年中執會修正通過的「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」辦理初選。並決議初選提名作業的時程為3月18日至22日進行總統初選領表登記，4月4日至9日舉辦初選政見發表會，10日至12日進行民調，最後在4月17日由中執會公布總統提名名單。

照理來說，一切都應該非常順利，直到3月18日，賴清德宣布投入民進黨總統提名初選。於是，民進黨3月27日召開中執會，表示為配合總統蔡英文出訪友邦，將協調時間由原本的3月23日到4月3日，延至4月12日。後續時程也都順延。接下來民進黨中執會又於4月10日做出決議，將初選協調時間延至5月22日。4月底、5月初英系幕僚再提出初選民調應納入手機樣本。

其實後來再吵什麼手機民調準不準的問題，都已經不重要了。假設賴清德3月18日沒有領表參選，蔡英文現在已經是民進黨總統提名人了，保證絕對不會有手機民調要幾趴的問題。之所以要堅持修改民調方式，最簡單的理由，就是這樣的方式對蔡有利。但對依照3月27日民進黨中常會通過初選規則參選的賴清德來說，現在在吵的手機民調、民調期間、民調方式的「協商」，其實就是半路更改遊戲規則的「博歹筊」。

換位思考一下，蔡英文好不容易當了一任總統，正準備連任的時候，賴清德橫插一槓說要取而代之，任誰都會「起杜爛」。在這個時節，套用武俠小說的台詞，正應該是蔡英文「先誅賴神、再滅老K，唯我小英、台灣稱王」的時候，當然怎麼方便怎麼來、怎麼對自己有利就怎麼來啊！

但對賴清德而言，這場競爭就像打一場不公平的棒球賽。賴進攻時，全壘打牆距離是400呎；輪到小英進攻時，全壘打距離就自動縮短到250呎一樣，面對會移動的外野牆，賴又怎麼能不生氣呢？

民進黨也好、蔡英文也罷，只要談到2020總統大選，言必稱這是決定台灣未來、台灣自由民主的一場選戰。但為了要連任、為了要成為民進黨唯一的提名候選人，蔡英文的手段差不多可以說是「無所不用其極」。凡是質疑蔡英文做法的人，都被蔡的支持者打成反民主、反自由、中共同路人；唯有蔡才是台灣唯一的救世主、唯一能夠守護台灣的領導人。這與中共文革時期把毛澤東當成神，任何人都不應質疑毛曾說的每一句話，有什麼不一樣的地方嗎？

很難讓人理解，這樣的台灣、這樣的民進黨，到底有什麼資格笑海峽對岸的老共一黨獨大？這絕對不是五十步與百步的差異，最少也是87步與百步的差別。