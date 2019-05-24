週五 (24 日) 交易，在英國首相梅伊宣布下台後，英鎊兌競爭貨幣上漲。

英鎊兌美元上漲 0.55%，自週四稍晚的 1.2657 美元上漲至 1.2719 美元。由於脫歐議題延宕未決，英鎊兌美元匯率先前已經連續 3 日下跌。

與此時，歐元兌英鎊下跌約 0.16%，自 0.8831 英鎊下降至 0.8816 英鎊。

雖然英鎊在近期脫歐議題中找到一定程度的浮力，但英鎊未來兌其他貨幣匯率仍備受挑戰。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 週五研究報告指出，「不確定性升高，英鎊波動性應該會增加。由於英國無協議脫歐的可能性增加，我們應該會看到英鎊的漲勢受限。」

他認為，這種不確定性恐讓英國央行難以照原先預期地升息，而降息甚至更有可能成為無序脫歐的可能性，「如果無協議脫歐，降息的賭注將迅速增長，就目前而言，英國央行將需按兵不動，等到下一個領袖上台的計畫出現。」

野村外匯分析師 Jordan Rochester 週五指出，英鎊最近的發展不是好事，因為近期漲勢正是古老市場格言的體現：在聽到流言時買入，在看到事實後賣出，所以現在正是獲利了結的出場時機，

他預期英鎊走疲，「這波最終可能是那些考慮再做空一筆的人，從天上掉下來的禮物。」

然而，「等塵埃落定，英鎊今日收高，那麼空頭可能會更吸引人，因為英鎊之後可能會跌至歷史低點，我們其實沒有距離那低點很遙遠。」

其他貨幣

ICE 美元指數下降 0.3% 至 97.570，本週降幅 0.4%，先前甫觸及 3 週高點 98，係因中美貿易談判的緊張氣氛支撐美元的避險買盤。

澳元兌美元走強，自週四的 0.6899 美元上升至 0.6933 美元，本週結束前，風險資產的胃口適度恢復。

鄰近的紐元也上漲，紐元兌美元上升 0.5%，自週四的 0.6522 美元上升至 0.6553 美元。

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