三貂嶺車站
▲位於新北市瑞芳區的三貂嶺車站，不只是台灣最東邊的火車站，也是唯一沒有道路可以直接抵達的站點，也因此有著「到不了的車站」的稱號。（圖／翻攝自 wiki）

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喜歡尋找鐵道秘境，探訪鮮少人知的私密景點嗎？那麼你一定要三貂嶺車站走一趟。位於新北市瑞芳區的三貂嶺車站，不只是台灣最東邊的火車站，也是唯一沒有道路可以直接抵達的站點，也因此有著「到不了的車站」的稱號，成為許多鐵道迷推薦的秘境景點。

▲三貂嶺火車站是全台唯一沒有道路能抵達的火車站。（圖／記者陳明安攝，2016.7.17）
▲三貂嶺曾是興盛的煤礦聚落，然而在石油取代煤礦後卻逐漸成為空城。（圖／記者陳明安攝，2016.7.17）
▲走出火車站後沿著鐵軌步行，就可以抵達三貂嶺小村。（圖／記者陳明安攝，2016.7.17）

當年因為煤礦而逐漸興起、形成聚落的三貂嶺，擁有全台唯一沒有道路能直接抵達的鐵路車站。一走出車廂、踏上月台，一片一片的綠意盎然映入眼簾，四周渺無人聲，只剩下大自然與你並肩而行。沿著鐵軌步行一小段路後，眼前出現的是傍山而建的房屋，鐵軌在一旁往前不斷延伸，直到消失在山城之中。

▲鐵軌旁的碩仁國小，已於民國八十五年廢校。（圖／記者陳明安攝，2016.7.17）
▲當地居民在鐵軌旁的烤香腸小攤販，讓來到此地的登山客能補充體力。（圖／記者陳明安攝，2016.7.17）
▲沿著鐵軌走，前方的三貂嶺小鎮便映入眼簾。（圖／記者陳明安攝，2016.7.17）

事實上，座落在基隆河旁的三貂嶺車站，原本僅是工作用的車站，並不對外營運。若是遊客們想要前往此站，必須先到三貂嶺停車場後，再由鐵路橋處沿著軌道旁的人行步道跨越河床，再步行約 10 分鐘才可抵達。

▲登山口附近的碩仁國小是登山客下山後休憩的好去處。（圖／記者陳明安攝，2016.7.17）
▲從碩仁國小往下看，便是鐵軌與小鎮。（圖／記者陳明安攝，2016.7.17）

三貂嶺車站的所在地型十分特殊，由於腹地狹小的緣故，車站內空間並不大，一面是山壁，另一面則被基隆河隔開。早在二、三十年前，石油逐漸取代煤炭，當地的礦場一個接著一個的關閉，人口出走讓昔日熱鬧的聚落，變成一座空城，當地唯一的一所國民小學碩仁國小，也於民國八十五年廢校。

▲跨河新橋上的鐵軌通往三貂嶺居民的房屋。（圖／記者陳明安攝，2016.7.17）
▲火車經過跨河新橋時，行人得靠邊閃避。（圖／記者陳明安攝，2016.7.17）
▲鐵路在通過三貂嶺小鎮的房屋後便進入隧道。（圖／記者陳明安攝，2016.7.17）

近幾年開始，三貂嶺車站因為「到不了」而開始變成許多人熱衷到訪的秘境，當地不僅沿途風景美麗，就連車站的周圍樣貌也保持得相當原始，彷彿「神隱少女」走入奇幻世界一般引人入勝。

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