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自美國開始禁華為產品後，許多國家、國際公司及組織也跟進相關政策，如google服務不再支援華為等。現在又傳出無線網絡認證組織Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）以及SD記憶卡的標準制定組織SD協會，都基於於川普政府的技術禁令要求，目前都將停止華為的會員及活動的資格。

《美國之音》今（25）日報導，無線網絡認證組織Wi-Fi聯盟目前「暫時限制」華為在該組織參與活動。另外，標準制定組織SD協會也已經將華為從該組織的成員名單上刪除。

根據美國科技網站CNET報導，雖然華為仍然可以使用目前Wi-Fi和SD記憶卡的相關技術，但可能失去了未來參與新標準制訂的決策權。但也有消息指出，華為一直在研發自主的數據儲存技術。華為自有的記憶卡Nano Memory記憶卡體積比傳統MicroSD小將近一半，目前也被應用在華為各式設備中。

而制訂半導體產品標準的組織JEDEC也透露，華為「自願」退出了該組織。JEDEC說，華為5月17日表示，決定中止在JEDEC的成員身份，直到美國政府施加的限制解除為止。

此外，華為還在一份聲明中指出，「華為重視與全球所有合作夥伴和協會的關係，了解他們所處的困境。我們希望這種情況能夠得到解決，並在努力尋找最佳解決方案。」

有專家指出，雖然華為被排除在行業標準制定組織之外，但華為仍然有能力生產芯片和產品。不過現在缺少影響國際標準制定的能力，未來公司的國際競爭力仍將受挫。

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