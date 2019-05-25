阿里山茶葉生產合作社今（25）日於仁義潭湖岸大酒店舉辦2019年春季優良比賽頒獎典禮和茶葉展售，比賽分成金萱組及烏龍組，特等獎分別由劉曉雅、林桂枝拿下，嘉義縣長翁章梁特別到場頒獎致意，並與民眾分享烏龍組特等好茶。

此次春季優良茶競賽參賽點數共221件，分為金萱組及烏龍組，其中金萱組104件，烏龍組117件；金萱組淘汰點數39件，淘汰率為37.5%，烏龍組淘汰點數50件，淘汰率為42.7%，淘汰茶樣常見缺點是烘焙控制不當，產生火高的雜味、發酵不足導致菁味或臭菁味，茶湯過於粗澀或苦澀，以及因製茶過程缺失導致茶湯滋味過淡等，經評審後入圍的茶樣都達到春季優良茶的品質。

評比結果金萱組特等獎由明記茶業劉曉雅贏得，烏龍組特等獎由名峰製茶林桂枝奪下，特等獎每台斤售價為三萬元。

阿里山茶葉生產合作社理事主席蔡惠櫻表示，春茶重的是香氣，今年春茶的製茶技術極佳，同時茶農更配合農委會實施「台灣農產品生產追溯條碼（QR-code）制度」，所有得獎茶葉都通過嚴格農藥殘留檢驗，在安全與品質有保障。

25日上午頒獎典禮於仁義湖岸大酒店舉行，縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人都到場致意，翁章梁更親自打開烏龍組特等獎與民眾共同品味高山茶豐潤渾厚的喉韻留香，行銷推廣台灣茶道文化。