中央氣象局今（25）日下午再發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，台南市有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、南部地區及西半部其他山區亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

氣象局指出，今日東南風持續帶來暖空氣，各地白天溫暖、晚間舒適，西半部高溫約31至33度，東半部則在27、28度左右，另外白天紫外線指數也偏高，提醒大家週末外出活動別忘了注意防曬並多補充水份。

雖然各地大多為多雲到晴，但氣象局表示，迎風面的東半部地區偶有斷斷續續的降雨，另外午後受熱力作用影響，西半部地區及各地山區要注意午後雷陣雨，這種午後雨常來的急促，除需注意瞬間大雨以外，也請留意雷擊及強陣風等現象。

另外，台灣北部、東北部及恆春半島沿海地區易有較強陣風，前往海邊活動請注意安全。今深夜至明日晨間金門、馬祖有受局部霧或低雲影響能見度的機率，亦請留意。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今日西半部位於背風側，風速偏弱，擴散條件差，午前桃園至苗栗外海將有背風渦流形成，污染物易累積；光化作用影響，午後臭氧濃度易上升；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，桃園至苗栗沿海地區短時間可能達紅色警示等級，中部空品區近山區午後臭氧亦可能達紅色警示等級。