知茶文化之都　嘉義茶席從生活實踐茶道美學

嘉義市文化局辦理之研習─茶藝生活美學班，25日上午在知山堂美術空間舉辦成果活動，由蘭清老師帶領藝文研習班茶道班及知山堂茶道班學員共同擔任茶席司茶人，邀請現場貴賓一起來飲茶。

「一席茶，二位知己，幾段清談，得半日之閒，可抵十年塵夢」，茶可以讓人清醒，茶可以讓人怡情養性，茶可以讓人舒心，且拉近彼此之間的距離；趙蘭清喜歡泡茶，更喜歡跟朋友品茶，接觸茶道後，才開始了解茶文化的深奧，從茶具設計、茶席美學、服裝、泡茶技巧、禮儀等，都是構成茶文化的重要元素，更於2017年第四屆全國月映盃泡茶競賽，獲得第一名的好成績，她目前擔任嘉義市茶文化協會理事，同時也獲邀擔任文化局藝文研習班「茶藝生活美學班」的指導老師。

趙蘭清表示，台灣茶道落實人類之間的價值就是友善，有別于日韓的嚴謹，台灣茶道主張在享受放鬆的同時也可以感受文化背景的崇高敬重，奉茶時有儒家的謙虛恭讓，而茶席與人之間的互動，有道家自然無為，更兼容佛家的茶禪一味，取名生活茶席是把生活帶入藝術，藝術帶入生活，將茶道融予生活，要從日常生活做起，藉由一杯隨手可得的茶湯，來提升對茶文化更深的認識，推動打造友善的家，讓嘉義成為人人喝茶，人人知茶的文化之都。

嘉義市文化局局長林金龍指出，飲茶，從唐代時已頗為盛行，民間飲茶也大為流行，不僅中國國內飲茶，茶苗也輸出各國，飲茶文化也於國外發展各種茶道文化；嘉義曾是茶葉的重要產地，在日據時代，台灣茶產業曾經非常興盛，為了推廣茶文化及恢復產業榮景，目前該局與市府建設處正在積極策劃，預計於今年年底共同舉辦「茶道文化生活節」，讓飲茶成為一種優質生活運動，一起推動嘉義市的茶文化。