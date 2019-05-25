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在外界一致看衰的情勢下，英國首相梅伊終於撐不下去，黯然下台，對比2017年剛上任面見美國總統川普時的英氣勃發，侃侃而談；英國首相梅伊昨日顯然眉頭深鎖，行色匆匆。「民意可載舟，亦可覆舟。」三年前支持英國脫歐的選民，顯然已經轉向，這不僅代表英國民意朝「緩脫歐」的方向轉彎，要求國家團結勿分裂，更是對保守黨政權的不信任投票。

號稱「鐵娘子二世」的梅伊首相鞠躬下台，不代表英國留歐派的勝利，也不證明脫歐的主張受到否定，這只是充分顯現黨爭之亂讓英國國家的總目標消失，政治總舵手失去了執政的羅盤，整個國家正在迷航中。

英國脫歐前景路茫茫？迄今，脫歐的過程轉轍難定，甚至造成全國人民怨懟日深，人民分裂更加明顯，看來英國國家正面臨「共識難覓」的重大危機。

錯誤的大選

2016年，英國在萬方驚訝之下通過了「脫歐公投」，原任首相卡麥隆一見情勢不妙，落跑卸責；梅伊雖然勇敢地扛起了這個爛攤子，然而她並未謀定而後動，掌握當時保守黨仍佔絕對多數的國會情勢，逐步推演脫歐方案，反而在談起脫歐時，完全不在乎歐盟的低聲慰留，顧盼自雄的提出「硬脫歐」原則，也要求立即脫歐。她並且自信的提前解散國會，希望藉由保守黨能取得絕對多數的大勝以展現脫歐的決心與氣勢；但是梅伊的想法，並沒有被多數英國人所接受，她期待的歷史定位，也並未被英國人民認同。

這次選舉結果，代表了英國人對於脫歐過關的遺憾，否定了梅伊的想法與做法，也為梅伊的個人政治前途在三年前就留下了陰影。

由於梅伊輸掉了這場的選舉，讓她無法意氣風發的一口氣提出強有力的脫歐案。首先，民眾顯然反對立即「硬脫歐」政策，反對與歐盟市場「一刀切」的處理方式，尤其當初脫歐派係以微小差距贏得脫歐公投，完全出乎大家的預期，接著當人民驚覺脫歐的複雜與困難後，便開始轉向打回票。所以民眾不讓保守黨席次過半就在反對「硬脫歐」的政策。

這樣的局勢導致梅伊在黨內備受抨擊，威信喪失，加上為了維持政權找上了北愛爾民族統一黨合作，除了必須學著與它黨妥協外，北愛統一黨因為北愛與愛爾蘭的淵源，已擺明了「軟脫歐」的立場；但是該黨傳統保守的主張，又強烈反對墮胎與同性婚姻，這使得梅伊在脫歐議題上始終無法揮灑自如，一氣呵成。

在野工黨對於梅伊的脫歐是否成事舉足輕重；然而工黨始終抱持著反對的態度，一方面是基於工黨反對脫歐，另一方面是眼見保守黨政權不穩即將垮台，不願攬事遭禍，即使梅伊一度懇求工黨為了國家出面相助，仍未能成事。

這種民意的轉向不僅表現在人民對於完全脫離歐洲有所疑慮，顯然是梅伊想要成為國第二個「鐵娘子」歷史定位的政治算計。民眾顯然對於這種不在乎民眾生活疾苦，只考慮個人前途的做法投下了反對票。

梅伊的更大挑戰會來自黨內。梅伊從選舉結束後的一切作為完全得不到黨內的支持，擺不平黨內派系的各自為政以及冷眼旁觀，無法綜橫捭闔讓脫歐法案順利過關，除此以外也提不出任何具體建樹或政策方針，歐盟對於梅伊的支持力逐步下降，也就造成了梅伊疲於奔命，領導力備受質疑，最後不得不鞠躬下台的原因。

政局依舊無解

梅伊想要歷史定位的企圖心，如今仿如南柯一夢。原來的如意算盤，帶來的反而是內外皆憂。對外，如何面對歐盟的問題？如何面對美英同盟？對內，保守黨的權力能否守住？北愛統一黨將帶來多大的衝擊？甚至，與工黨如何互動也是個嚴肅的課題。

但是如了許多政敵的願，梅伊下台了；但是脫歐有解了嗎？這個困擾了英國三年的脫歐議題，在這一兩年顯然還要成為英國的大哉問，而且讓英國忐忑難行，原地踏步。