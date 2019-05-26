屏東黑鮪魚文化觀光季25日晚間在東港東隆宮舉辦美食大賞，席開上百桌可供千人品嚐東港、小琉球小吃及美味海鮮料理，每人只要350元，就能吃到10道佳餚，平均一道菜僅35元。縣長潘孟安表示，今年小吃宴共推出鮪大三寶大拼盤等10道料理都是在地最經典美食、必嚐海味，大家在品嘗美食之餘也可至東港周邊一遊，深入了解東港漁村特殊人文風情。

黑鮪魚季近年推出東港小琉球美食大賞，以辦桌方式結合地方特色小吃，大受歡迎，每次推出都是秒殺，去年雖受豪雨影響取消辦理，但今年依然人氣爆表，4月23日開放網路報名不到4小時即秒殺額滿，依然是民眾遊玩的第一首選。

潘孟安也特別推薦今年小吃宴所推出的包括正小琉球米粉炒、東港爆漿花枝丸、港味櫻花蝦米糕、黑糖軟嫩雙糕潤、鮪大三寶大拼盤、金典草蝦大全盤、正經典東港肉粿、時來運轉水雲菜及宴福芒果草莓冰等10道料理，都是在地最經典美食、必嚐海味。

傳播暨國際事務處表示，黑鮪魚季活動設宴地點選在東隆宮廟埕，除了在廟埕前與家族親友歡聚共享菜餚，最能展現「辦桌」的熱鬧歡愉外，還有超值在地美食及宗教小旅行，帶大家深入了解東港漁村特殊人文風情，上午吃美食下午走廟宇、訪東港老街、品嚐道地小吃、聆聽人文故事。

同時，屏東縣政府也推薦周邊遊程，台灣燈會剛在大鵬灣國際風景區落幕，當地仍保留海之女神、豐豬爺等美麗燈飾，遊客可以前往走訪賞燈，或依傍著夕陽海濱喝咖啡，或欣賞鵬灣跨海大橋開橋秀，及體驗水上活動；也可以前往南州糖廠吃枝仔冰、控土窯，或搭船前往小琉球，浮潛看海龜及潮間帶生態、觀星夜遊等，享受不同於墾丁的海島風情。