日職火腿隊今(26)日客場與西武獅交手，「台灣大王」王柏融此役繼續擔任第5棒左外野手，5打數敲出1安打，幫助球隊串連7局上追平攻勢，火腿靠著8局上近藤健介二壘安打超前，終場火腿6:5終止對西武3連敗。

王柏融生涯首度面對去年西武獅第一指名的松本航，前2打席分別被三振、2次滾地球出局。直到7局上火腿隊在中田翔犧牲打追回1分之後，王柏融在一壘有人時從平井克典手中敲出右外野安打，雖然王柏融隨後野選出局，但該安打也串連球隊攻勢，之後清宮幸太郎打點安打追平比數。

王柏融此役5打數1安打，吞下1K，打擊率降到2成78，雖然對西武連2戰敲安，但王柏融陷入長打荒，上次敲出長打已是4月29日，赴日以來僅有6支長打，包括1支全壘打。

火腿先發投手上澤直之前2局未被敲安，沒想到第3局2人出局之後，三壘手發生傳球失誤導致壘上跑者得分，隨後西武又連續安打，半局內一口氣打下3分，4局下火腿內野再次出現掉分失誤，失掉4分皆非責失分。

8局上西武派出Kyle Martin中繼，讓火腿吹起反攻號角，中島卓也安打之後靠著失誤、犧牲打上到三壘，近藤健介七初關見安打送回超前分，隨後中田翔也跟上敲出打點安打。

西武最後反攻機會靠著山川穗高、中村剛也的滾地球又將比分逼近，不過攻勢最終沒有延續，以1分之差落敗，火腿的上澤拿下本季第4勝。