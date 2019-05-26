由京奇舞蹈工作室主辦，立法委員林麗蟬服務處及社團法人台灣新移民發展與交流協會協辦，26日上午舉辦「放下手機‧舞動青春‧生命更精采 」舞蹈快閃活動，分別在花壇、彰化和新烏日火車站表演。

現場帶來兒童啦啦隊舞蹈『熱力四射』，此次表演的小朋友，最小幼稚園中班，最大到國小五年級。還有新住民彝族傳統舞蹈『紅紅火火』。讓車站內充滿活力，熱鬧非凡。許多準備搭火車的民眾在旁看的目不轉睛，拍手叫好。

現代上班族，實在很難改掉低頭看手機的習慣，主辦單位京奇舞蹈工作室團長李采蓮表示，有鑒於此，特發起此舞蹈快閃活動，希望讓大家放下手機，能專注眼前的舞蹈表演，想藉此表達生命還有更多美好的事物更值得去追尋。

首位新住民立法委員林麗蟬表示，很感謝李采蓮團長，長期關心新住民，非常用心教導她們舞蹈。更帶著這群姊妹們走出戶外表演，除了幫助她們找回自信與自我認同外，也讓她們身邊的家人看見她們的「美」。

台灣新移民發展與交流協會有來自四面八方，不同國籍的新住民姊妹。理事長梁金妮表示，她所接觸的新住民，其實對於學習都很有熱情，很有上進心和旺盛的求知慾，是台灣的新生力。也希望能藉此快閃活動展現生命活力，表達自我，發揮更大的影響力，為這社會帶來更多的正能量。