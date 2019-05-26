花藝大師齊云分享花藝人生
▲國際知名花藝大師齊云返回母校獲頒傑出校友，也分享他憑著比別人更敏銳的生活觀察力，一點一滴累積生活美感。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.26）

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國立員林農工26日辦理校慶系列活動，園遊會由學生以各地的特色美食或平民點心展現，國際知名花藝大師齊云返回母校獲頒傑出校友，齊云也分享他憑著比別人更敏銳的生活觀察力，一點一滴累積生活美感。

▲國際知名花藝大師齊云在講演會場中數度哽咽的感謝燕美黎老師和徐春李老師。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.26）

員林農工校長林玉芬表示，農場經營科校友齊云(本名謝其昀)是大家口中所稱的「企業家御用花藝大師」、「精品界御用花藝大師」，今年年初參與高雄市長韓國瑜就職典禮舞台花藝，及高雄燈會蓮花燈座等設計，並擔綱建築大師貝聿銘所設計的蘇州博物館元宵節展覽，齊云將兩岸生活特色融入古意新解的獨到手法，讓許多名人驚豔。

▲員林農工校慶園遊會由學生以各地的特色美食或平民點心展現。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.26）

許多人對齊云好奇，一位員林農校農場經營科畢業，沒有受過正規美學設計課程的他，為什麼能創造出令時尚界、上流社會，甚至外國皇室也折服的花藝設計？

▲員林農工校慶園遊會也有戒菸宣導。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.26）

員林農校的花藝老師徐春玲是另一個影響齊云的靈魂人物，她讓齊云決定走上花藝之路；念員林農校時，齊云得自己種菜、種花去賣。當他看到辛苦種出來的玫瑰花，一朵只賣5塊錢，到了花店一朵賣15塊，擺在旁邊的盆花可以喊價到1,000元時，就決定不能只做生產。

▲國立員林農工辦理校慶系列活動，園遊會新住民媽媽也都來烹調家鄉料理。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.26）

齊云說，「我當時就有很深的感觸，創意加上方法，才能真正創造我的價值。」因此，高二時他就立志跟著徐春玲學插花。從一個彰化鄉下的小子，到如今揚名國際的花藝大師，這條路，齊云走得一點也不容易。

▲齊云特地贈送圍巾給燕美黎老師和徐春李這兩位生命中的恩師。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.26）

2005年神農獎得主、農機科傑出校友、現任校友會理事長、台香種苗場負責人劉清尊，他說，現在要賺的是「智慧財」，所以要有「祕密武器」，而祕密武器不能只有一種，而是要推陳出新，「就像救援投手，一上場就要能投出三振停止對方的攻勢與得分。」

▲員林農工校慶園遊會由學生以各地的特色美食或平民點心展現，每攤都有很大商機。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.26）

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