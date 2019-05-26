國立員林農工26日辦理校慶系列活動，園遊會由學生以各地的特色美食或平民點心展現，國際知名花藝大師齊云返回母校獲頒傑出校友，齊云也分享他憑著比別人更敏銳的生活觀察力，一點一滴累積生活美感。

員林農工校長林玉芬表示，農場經營科校友齊云(本名謝其昀)是大家口中所稱的「企業家御用花藝大師」、「精品界御用花藝大師」，今年年初參與高雄市長韓國瑜就職典禮舞台花藝，及高雄燈會蓮花燈座等設計，並擔綱建築大師貝聿銘所設計的蘇州博物館元宵節展覽，齊云將兩岸生活特色融入古意新解的獨到手法，讓許多名人驚豔。

許多人對齊云好奇，一位員林農校農場經營科畢業，沒有受過正規美學設計課程的他，為什麼能創造出令時尚界、上流社會，甚至外國皇室也折服的花藝設計？

員林農校的花藝老師徐春玲是另一個影響齊云的靈魂人物，她讓齊云決定走上花藝之路；念員林農校時，齊云得自己種菜、種花去賣。當他看到辛苦種出來的玫瑰花，一朵只賣5塊錢，到了花店一朵賣15塊，擺在旁邊的盆花可以喊價到1,000元時，就決定不能只做生產。

齊云說，「我當時就有很深的感觸，創意加上方法，才能真正創造我的價值。」因此，高二時他就立志跟著徐春玲學插花。從一個彰化鄉下的小子，到如今揚名國際的花藝大師，這條路，齊云走得一點也不容易。

2005年神農獎得主、農機科傑出校友、現任校友會理事長、台香種苗場負責人劉清尊，他說，現在要賺的是「智慧財」，所以要有「祕密武器」，而祕密武器不能只有一種，而是要推陳出新，「就像救援投手，一上場就要能投出三振停止對方的攻勢與得分。」

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