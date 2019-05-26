近年來，投資東南亞國家成為不少台商的熱門選項，食品業、電子業看準東南亞國家發展潛力，紛紛進駐投資。根據經濟部投資業務處統計，光於「新南向政策」成立前一年（2015年），我國就挹注超過860億新台幣於東南亞國家，其中又以越南為大宗，投資金額超過450億。2009年至2017年，赴海外工作者增7萬4千人，其中又以東南亞增加3萬2千人最多。

面對深藏發展潛力的東南亞國家，2016年政府啟動新南向政策，期望能藉由經濟貿易、人才交流，開創更多台灣與東南亞各國的合作機會。有了政府支持，更多台商跟進這股新南向風潮。不少大專院校也注意到新南向潛在的人才需求，陸續開設東南亞相關系所，期望培養更多經貿人才至東南亞工作。然而，這些人才真的是當地企業所需要的嗎？

台商缺乏語言人才 東南亞系台生非首選

台商投入東南亞市場時，期望雇用多重語言人才，幫助台商在當地落地生根。行銷公司BizBox Vietnam執行長林奐呈發現，在協助台灣電子商務進入越南市場時，台商擔憂無處可尋精通中文與越南語的人才。林奐呈說：「這個供給真的太少了，可是大家都有這樣的需求。」若台商缺少熟悉中、越語的人力，較難突破越南內需市場。

若以東南亞創業來說，越南寶成工業股份有限公司資深管理師陳宛嫺認為，必須找到語言人才協助創業者，「因為所有的情況都是由你去接洽，如果語言不通很容易做生意踩到地雷。」林奐呈也分享，最初在越南創業經營電商，因為不熟悉越南語，經常需透過秘書與當地人交流。溝通過程中難免效率不彰，或有語意上的出入，導致投資吃悶虧。

然而，在尋找語言人才時，許多經營者偏好雇用精熟中英文的當地人。林奐呈說明，公司除了他以外，全是越南人。因為台商需要同時懂當地語言與商業市場的員工，幫助他了解該地市場動態，「我相信台灣人再怎麼樣都不會比越南人懂越南市場啊。」柬埔寨科技公司職員林翠珊也提到，近年華人公司在東南亞國家迅速擴張，因此當地人才多半熟悉中英文，「不需要從國外請會當地語言的人，而是請當地能通中文或英文的人。」

當地人與台灣人的薪資也有所差異，以越南為例，綜合各地區，最高基本月薪僅有418萬越盾（新台幣約5567元）。在越南創業Giản飲料店的老闆張建凱指出，越南人時薪換算新台幣僅20元，而他花30元就能雇用到會說英文的員工，如此一來便大幅減低人力成本，因此經營者多半偏好雇用當地人。

陳宛嫺也點出，因東南亞國家勞動力成本低，企業多雇用當地人應付語言人才需求，「請當地翻譯和懂當地語言的外派台幹相比，一定是翻譯的成本比較便宜。」林翠珊也說：「雖然會錄用會東南亞語系的人員，不過其實和語言沒有太強烈的關係。」台商多半看重外派人員的專業能力，期望其能運用商業專才替企業打理東南亞市場，而語言並非工作必備條件。

部分公司為了協助外派人員更快熟悉當地生活，會安排語言課程，學習基礎發音、工廠術語、生活用語等。陳宛嫺憶起外派到越南前，公司安排兩個月語言培訓，「雖然在正式場合比較無法流利應答，但是餐敘或是輕鬆的交流上，還是多少能與越南人簡單溝通。」然而，多數外派人員的工作環境仍以中英文為主，不需特別學習東南亞語言，林翠珊坦言道：「到柬埔寨前我不會當地語言，現在也還是不會。」

東南亞系所課程規劃不完善 應培養第二專長

隨著東南亞市場擴大、台商增加，多所大專院校陸續成立東南亞相關學系，如2012年時，國立高雄大學開設的東亞語文學系就設有越語組，國立暨南國際大學在2014年也開辦東南亞學系。

時序拉至2016年，新南向政策上路後，教育部推動教育新南向政策，更祭出補助鼓勵大專院校辦理相關學分學程。如在語言教學上，大專院校只要開設新南向國家的語言課程，且修課人數達20人以上，教育部就補助十萬元。期望建立新南向國家經貿、區域文化人才資料庫。

目前全台共有五所大專院校辦理具學士學位的相關科系，其中暨大東南亞學系、長榮大學東南亞文化與產業學士學位學程、環球科技大學東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程，非以語言為重，主要培育文化、經貿等人才；高大東亞語文學系越語組、國立政治大學東南亞語言與文化學士學位學程則以語言課程為主。

東吳大學講座教授張上冠在擔任政大外語學院院長時，積極推動東南亞語學分學程成立。他表示，東南亞的台灣商業人才極為缺乏，應該由台灣的大專院校訓練相關人才，「先從語言的教學開始。」張上冠認為，以語言課程為主、文化為輔，能使學生深入理解東南亞文化與文明的脈絡及發展，日後建立在東南亞經商的能力會較為容易。

然而，張上冠坦言道：「你說靠語言吃飯來講當然是不夠，最起碼要會兩種外語，然後雙專長。」他表示，考量未來就業需求，單學習一種語言並不足夠。政大東南亞學程學會會長林瑋祺指出，系上課程規劃仍不完善，語言課程的學分數和其他外語科系相較，少了許多。不過，政大東南亞學程主任阮若缺對此相當樂觀，認為學生都非常有想法，且因學程目前可選修的課程較少，會間接促使學生雙主修或輔系，「你無形之中，就有另一個專長呀。」

事實上，不以語言課程為主的東南亞科系也存有其他問題，暨大東南亞學系學生林芯瑜表示，系上課程內容太廣，因此多數學生都會選修其他學程或雙輔系，且因語言課程不多，若想精通語言，還得花錢到線上語言交換平台上更多語言課程。

學海築夢助學生實習 仍缺少語言練習機會

為補足所學不足，許多學生提及希望能到東南亞國家的業界實習，暨大東南亞學系學生楊秉翰認為，沒有親自到當地實戰，無法有效地應用所學。林奐呈也以過往招募人才的經驗建議台灣學生說：「你一定要在大學的時候來實習，或是當交換學生半年、一年。」

「因為我們系沒有和國外簽實習，所以都得自己找機會投履歷。」林芯瑜表示，希望學校能與台商合作，增加學生出外實習的機會。林瑋祺也談及，目前政大東南亞學程並無像他系有寒暑期實習，甚至也沒有院級或系級交換機會，學生需與全校學生競爭校級名額。

為增進南向交流和學習，教育部自2017年起推動「新南向學海築夢」計畫，補助台灣大學生前往新南向十八國機構實習，首年便補助849名學生前往新南向國家。曾利用該計畫前往越南台商實習、屏東科技大學食品科學系碩士班學生廖偉翔說：「學校要找公司的話，都會找台資的，因為這樣子你溝通比較方便。」他說明，申請實習的門檻其實不高，也不太需要使用當地語言。

儘管學生能依各自專業前往不同的產業實習，但因產業環境不同，可能導致學生缺少練習東南亞語言的機會。廖偉翔說明，兩個月的實習中，他在三個食品生產線工作，不過公司幹部指導實習生時多使用中文，較難練習越南語。同樣利用過此計畫的樹德科技大學應用外語系學生李國彰提到，他當時在越南台資食品公司實習，在生產線的工作溝通方式以比手畫腳為主，辦公室中與越南同事也多用英文，真正使用到越南語的機會不多。

缺乏人才需求評估 東南亞科系如何往下走？

縱然東南亞相關學系隨台商投資逐漸設立，但所學內容卻可能產生學用落差。林奐呈解釋，學校學習的「標準語」不僅在日常生活中難以使用，也無法應用於商業用語。楊秉翰也提及，比起語言，企業更需要專業能力。其實回溯至2016年，國家發展委員會便曾在《經濟研究》第16期指出，「各校即使開設東南亞語文及文化相關課程，也可能乏人問津，或畢業後學非所用。」

「（人才需求評估）是教育部應該要去做的，這樣才能在我們國家外語教育中，不會做過多的投資。」張上冠批評，教育部應針對東南亞相關產業進行人才需求數評估，以免大學盲目投入資源設立學系，導致供過於求。

然教育部高等教育司表示，部會工作僅著重於學生培育，統計東南亞語人才需求則屬市場就業範疇，部會並無相關資料。因此，至今仍缺乏對東南亞文化、語言人才需求的評估或統計，導致相關學系仍有許多未定數。

對於台商目前多半表示不需要台灣的東南亞語人才，張上冠說：「如果真的要深入國家、深入民間、深入了解文化，單靠英文是絕對不可能的。」阮若缺也指出，由於台商才剛起步，所以還沒有對東南亞語人才的迫切需求，但長期下來，仍舊需要大學培育的相關專業人才。阮若缺提醒說：「如果（教育）沒有遠見，等到臨時抱佛腳，都來不及了。」

「隨著公司發展時間拉長、規模擴大，會漸漸需要更多懂當地語言的台灣人才轉移，才能長久發展。」陳宛嫺表示，雖然目前還不需大量台灣東南亞語人才，但以長期發展來說，在地化人才有其必要。儘管台灣人在語言能力上較東南亞人劣勢，雇用成本也較高，林奐呈還是正面鼓勵，台灣人擁有文化接近性、信任感與工作能力等優勢，只要足夠熟悉當地產業生態和語言，仍具有競爭力。（初聲／李昕芸、倪旻勤、邱于瑄、陳韻如、王昱翔／政大大學報）