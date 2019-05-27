立法院院會28日排定議程，將處理中選會主委李進勇人事案，日前人事案在委員會審查時，國民黨團強力杯葛，召委張宏陸在一片混亂中表決通過，今(27)日，國民黨立委江啟臣質詢中選會代理主委陳朝建時，問陳對未來新長官的看法，陳表示尊重立法院職權，卻遭江嗆「(李進勇)背棄自己政黨，為了當官註銷黨籍當主委，然後我們副主委在這邊，跟瘪三一樣，說好啊，來當我尊重」。

立法院院會28日將處理李進勇人事案，國民黨團不滿李進勇政黨色彩濃厚，今早8點召開黨團會議，討論院會該如何攻防，在委員會上，黨團總召江啟臣更質疑中選會已然成為「助選會」。

江啟臣指出，同樣是獨立機關，NCC明定委員資格，要三年內未擔任任何政黨職務、出任政府或公營事業有給職或顧問、三年內未參與公職人員選舉，李進勇卻在雲林縣長敗選後半年，為了中選會主委註銷黨籍。

江問陳，李的人事案，符不符合道德標準，陳表示，依照中選會組織法規定，不等陳講完，江啟臣酸「回答跟蘇院長一樣，法律沒規範，不行任命有黨籍者，講得好好，律師的講話，反正法律沒規定，但法律是道德最低標，民進黨提名用最低道德標準看中選會主委」。

在江反覆質詢下，陳對人事案都表示尊重立法院的人事同意權，江啟臣重砲怒批，「你們新東廠老闆要來了啦，叫李進勇，最低道德標準」，江更問陳有沒有黨籍，陳表示「我無黨無派」，江嗆「你無黨派講很大聲，來接任老闆有黨有派，背棄自己政黨，為了當官註銷黨籍，然後我們副主委在這邊，跟瘪三一樣，說好啊來當我尊重」。

在江啟臣講話時，陳朝建臉色鐵青，而「瘪三」一詞，更讓陳不滿，要江「用字尊重他人」，江啟臣要他對李進勇人事表態「副主委講個話吧，到底中選會最低標準在哪，如果是李進勇，你說是，那我沒話講；如果不是，請你講個話，我們要的中選會主委應該高於法律，讓全國人民相信，而不是為了當官，你心裡正義感在哪」。