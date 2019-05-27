歐洲議會選舉於 5 月 26 日落幕，投票率創 20 年新高，中間偏右的歐洲人民黨 (EPP) 在歐洲議會 (共 751 席) 拿下 180 席，贏得最多席次；今(27) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週一下午 2 點 35 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.36%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.18%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.40%。

截至發稿，上證綜指上漲 1.45 %，深證成指上漲 2.42%；南韓 Kospi 指數下跌 0.02 %，日經 225 指數上漲 0.31%；台股收漲 5.85 點，至 10334.13 點。

美國總統川普宣稱，華為問題可能會被納入美中貿易協議之中，外界解讀，美國政府可能會稍微鬆綁對華為的管制，上週五美股收高，但週線收黑。

受貿易緊張情勢影響，上週道瓊指數跌 0.7%，連續第 5 週下跌；標普 500 指數跌 1.2%，連 3 週走跌；那斯達克指數則下跌 2.3%。

川普於 5 月 25 日抵達日本，展開為期 4 天 3 夜的訪問，成為「令和」時代首名訪問日本的國賓；川普今日與日本首相安倍晉三，進行領袖峰會，討論貿易關係、北韓等議題。

歐洲政壇消息方面，英國首相梅伊上週宣布，將於 6 月 7 日下台；據悉，目前已有 7 人，打算角逐保守黨黨魁一職，且最終參選人數，可能會超過 10 人。

歐洲議會選舉於 26 日落幕，本次選舉備受關注，投票率超過 5 成，創 20 年新高，主因在於，其結果將牽動歐洲央行 (ECB) 總裁接任人選、英國脫歐前景，以及義大利政局未來發展。

歐盟領袖預計於 5 月 28 日開會，討論歐盟重要職務下任人選，其中最受注目的，當屬 ECB 總裁一職，現任總裁德拉基，將於 10 月底卸任。

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