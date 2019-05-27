連停車格都停不好？一名網友見停車場停著一台賓士，卻只有 3 分之 2 的車身在停車格內，痛批「應該再進教練場重新考照！」不過照片一出，卻有許多網友大讚賓士車主「內行的一看就知道，這才是真正會停車的人好嗎！」甚至意外釣出原車主現身說法，掀起熱烈討論。

原 PO 在臉書「爆料公社」po 出一張照片，只見一台黑色賓士停在柱子旁的停車格，車身卻緊貼著柱子，僅有 3 分之 2 在停車格內，讓他看了傻眼直呼：「這車連停車格都停不好，應該再進教練場重新考照！」

不料，照片一出，網友卻紛紛大讚賓士車主，「人家這才是真正會開車的人好嘛！多跟人家學著點，內行的一看就知道」、「如果是邊格，就讓車子往邊靠一點，寧願讓別人以為是三寶，也要防真正的三寶」、「這樣的停法表示車主水準高」、「你是不是沒有遇過全力開門王？」「就怕被別人 A 到啊！」

不過，有網友點進原 PO 的個人臉書，發現儀表板和黑色賓士相同，反問「原 PO 車的儀錶板…懷疑這台車 484（是不是）他自己停自己 PO ？」原 PO 則坦承是自己上傳照片反串，「造成大家的反應，我原本是要PO爆廢版的，一時間沒注意PO成爆料版，等我發現時，已太多人回應了，但將錯就錯吧！」結局一秒大逆轉。