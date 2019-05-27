▲為何日本人對「通勤時間」容忍度這麼高？關鍵因素被神出。（圖／取自pixabay）

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每個國家的風俗民情與生活習慣皆不盡相同，大家有發現日本人對於長時間「通勤」的容忍度很高嗎？究竟是什麼原因讓他們能如此忍受？有網友就在 PTT 好奇發問，結果關鍵因素隨即被鄉民神出，不少人紛紛直指「因為公司有提供交通補助」。

原 PO 在 PTT 八卦版表示，日本的上班族跟學生都非常繁忙，常常一大早就要出門上班上課，網路上看過的常常 6 點多就要出門，轉乘電車都要轉好幾條線、走好幾公里的路，因此通勤時間最少單趟 40 分鐘，甚至 1 天可能要花 3 小時在通勤時間上。

他提到，自己有認識 2 位警察沒住宿舍，部長通勤要 2 個半小時，另一位警員要花 3 個半小時，自己目前通勤一天都 2 個多小時，已經覺得蠻累的，沒想到日本人竟然能對通勤時間的容忍度這麼高，他並好奇「到底是什麼原因呢？」而他也指出，雖然有些公司會補助交通費，但長時間通勤累都累翻了吧，更不用說還要應酬加班！直問「有沒有日本人為什麼對通勤時間容忍度這麼高的八卦阿？」

▲網友於 PTT 貼文。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友則紛紛留言，「因為如果想省時間，你就要不吃不喝十年」、「當大家都差不多時，你就會有這樣沒什麼的錯覺」、「因為永遠有人通勤時間比你長」、「他們的大眾運輸工具都很準時」、「要舉例是很多因素啦！像是駕照難考，所以只好坐電車」。

另也有人揭密關鍵原因，直指「交通費補助，上車打電動玩手機睡覺，習慣就好」、「做地鐵再怎麼樣也比騎機車上班強，而且很多日本公司會出通勤費」、「通勤公司出車錢，上車補眠」、「通車時也可以辦公算上班」、「因為他們通勤也有錢領…」「居住品質的堅持啊！一些日本人對住有一定的要求，而且日本住宅區就真的只有住人，環境超好，不像台灣烏煙瘴氣的。」

▲ PTT 網友留言。（圖／翻攝自PTT）

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