上海證券交易所昨 (27) 發布科創板上市委員會於 6 月 5 日召開審議會議，將針對 3 家公司進行審議是否符合上市資格，由於已算是科創板上市程序的後段，意味著科創板推出已進入倒數計時。

市場人士指出，從法定時間推算，5 月 27 日發出上市委員會通知，要在 6 月底推出科創板理論上機率極低，因此沒有重大意外，推估科創板上市應在 7 月 12 日左右。

而這次接受審議的三家公司分別為深圳微芯生物科技、安集微電子科技，及蘇州天準科技。

不過讓業內感到意外的是，這三家公司雖然分別屬於生物醫藥、半導體、高階設備，是科創板重點支持的產業。但這三家企業並非是申請公司中最佳的，承銷券商也非中國排名前四大，也不是第一周受理的 9 家公司之一。

但可以看出，只要在之前的審核階段，關於主管機關的提問能有效率，並詳實回答，審核時間及程序會縮短不少。

而這三家公司依照上市流程，在審議後將至證監會進行註冊，再來就進入詢價發行階段，在滿足上市條件後就能上市。同時，業內指出能走到審議階段的 100% 都能通過上市申請。

十年前創業板第一批集體掛牌是 28 家，預計科創板第一批也差不多在 30 家左右。目前已經完成第二次詢問或第三次詢問的公司，市場認為應該趕得上第一批的上市。

依每天 3 家到 5 家的審議速度，預計在 6 月 14 日之前進到最後階段的公司都可以成為第一批上市的企業。

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