減重是女人ㄧ輩子的課題，想要瘦除了要控制飲食、規律運動，最重要的是提升基礎代謝率，美國營養師Haylie Pomroy在《不用計算卡路里，越吃越瘦的新陳代謝飲食》中提出，只要吃對食物，即使不計算熱量，也能瘦下來，靠的是不吃地雷食物，拖垮身體的新陳代謝，來看看有哪些食物是禁忌呢？

Haylie曾幫助數千人瘦身，方法符合醫學且實際可行，她提到，不用害怕吃東西，不過要攝取「好的食物」促進新陳代謝，幫助身體燃燒脂肪，並遵行不吃以下食物，就能突破減肥停滯期，瘦的輕盈又有活力，堅持一個月就能看到效果，連珍妮佛洛佩茲、小勞勃道尼、瑞絲薇絲朋等大咖明星也試過！

首先要少吃精製糖、人工甜味劑，這些食物容易引起血糖飆升，攝取過多含糖食物，身體會轉換成脂肪囤積起來，長期下來會堆積在腹部和內臟，是瘦不下來的元兇，而人工甜味劑算是代糖之一，雖然零熱量，吃多其實會增加食慾，反而讓體重上升。

再來像是果乾和果汁的糖分也很多，一下就會被傳送至血液中，過剩的糖分就轉換成脂肪，建議要吃「水果原形」，才能吃到水果原本的多酚和食物纖維。

現在很多食物大多經過了基因改造，透過技術改變食物的形狀、營養品質，像是玉米、小麥（麵包、麵條）、黃豆製品都要少吃，身體難消化又會導致脹氣及疲勞症狀，影響代謝，其中基改玉米含有大量糖分，許多出現在冰淇淋、糕餅中的糖漿，就是提煉自基改玉米，會造成脂肪產生，澱粉類可改吃糙米、藜麥、粗麥低碳水食物。

酒、乳製品也是代謝殺手，酒精是大忌中的大忌，一喝多就前功盡棄，肝臟在代謝乙醛的過程中，會將多餘熱量轉換成脂肪，容易引起脂肪肝，而乳製品含有高糖、高脂肪，熱量高會讓代謝停滯，最後咖啡因雖能抑制食慾，但只適合長期吃低卡路里食物的人，一恢復正常飲食，很有可能復胖。