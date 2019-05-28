立法院院會今(28)日審查中選會主委李進勇人事案，因李是民進黨資深黨員，此案遭國民黨強烈抨擊，一早藍綠兩大黨議事杯葛肢體動作不斷，衝突中多名立委倒地，更有綠委將藍委推倒的情況，就在兩大黨議事杯葛進入僵持之際，中選會委員中淑中中午十提出辭呈，代理主委陳朝建雖慰留，但張仍堅辭。

張淑中聲明中指出，中選會是獨立行使職權機關，包括正副主委等所有委員，任職期間皆不得參加政黨活動，應超出黨派獨立行使職權，尤其主委一職代表中選會形象，要讓人民信任辦理選舉與公投事務時能堅持「選務中立」，角色動見觀瞻。

張淑中表示，今年2月25日行政院長蘇貞昌提名民進黨籍雲林縣前縣長李進勇出任中選會主委後，社會各界爭論不斷，他基於個人理念，對政黨色彩十分明顯的李進勇今天通過立院同意成中選會主委，無法接受及認同，宣布請辭中選會委員。

張淑中表示，2009年5月22日立法院三讀通過《中央選舉委員會組織法》，是要賦予中選會「法制化」職權；而法制化後的中選會歷任主委，不論是賴浩敏、張博雅、劉義周或陳英鈐等前主委們，至少皆為「無黨籍」，外界爭議不大。

張淑中主張，不論我國政府是由那一個政黨執政，中選會主委人選都應審慎參酌並循2009年以後的慣例作法，提名黨派色彩不濃的專業人士擔任，才能符合多數國人對中選會「政治中立」、「選舉中立」的深層期待。