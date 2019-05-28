▲喬喬喪母後首度發聲，表達自己想法。（圖／翻攝臉書）

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童星喬喬（于卉喬）因一部影片在網路上爆紅，近期更因演出夯劇《我們與惡的距離》，再次受到矚目。喬喬從小父母離異，親生媽媽日前癌逝，父女上周出席告別式，喬喬不發一語，事後透過公司發出手寫信，反質問媽媽的親友「妳的親友們卻拿妳對我們的愛來攻擊我們，他們真的知道什麼是愛嗎？」

喬喬上周與爸爸一同參加媽媽的告別式，現場喬爸被喬媽的親友們砲轟「人渣，在作秀」，事後喬喬透過手寫親筆信，表達自己心中的想法。「我一直無法理解為什麼媽媽的親友們要這樣對待我們？其實，如果在當媽媽病危時他們就告訴我們的話，我們一定會去醫院看她。但他們卻連在媽媽過世的時候，卻什麼也不願意跟我們說，而是讓媒體先知道，真的很奇怪。而且告別式當天，我是孝女，所以我穿上了孝服、做了所有我該做的儀式，結果媽媽的親友、學生們卻是這樣地抹黑我們，到底為什麼？」

▲喬喬把想對媽媽說的話都寫下來。（圖／首符娛樂提供）

最後喬喬特地寫了一段要給媽媽的話：「我知道得了癌症之後化療的期間一定很不舒服又難受，雖然最後妳敵不過病魔，但我相信妳去的地方一定有妳最喜歡的事物。我很珍惜最後一年半我們可以敞開心房聊天的時光，原本約好下一次要真正見面的，但妳走了。妳說過妳很愛我，也很謝謝爸爸把我教的這麼好，但現在，妳的親友們卻拿妳對我們的愛來攻擊我們，他們真的知道什麼是愛嗎？」

▲喬喬親筆手寫信。（圖／首符娛樂提供）

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