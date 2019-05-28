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奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）因聯合執政的副手、極右派的自由黨（FPOe）黨魁史特拉赫（Heinz-Christian Strache）爆發通俄醜聞，昨天在國會通過不信任投票後被迫下台，但奧地利媒體認為，由於庫爾茨在政壇的地位無人取代，9月大選後回任總理的機會很大。

德國媒體17日公布一段秘密拍攝的影片中，史特拉赫以公共工程為交換條件，要求一位自稱俄羅斯富豪親戚的女子買下媒體以打擊政敵，影片曝光後，震驚奧地利政壇，不僅史特拉赫請辭副總理，庫爾茨也被迫下台。

奧地利政府進入過渡期，奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）隨即任命副總理呂格（Hartwig Loger）替代庫爾茨，組成看守政府，直到9月舉行大選。

儘管庫爾茨下台，但他領導的右派人民黨（OeVP）在這次歐洲議會選舉創下史上最佳成績，拿下34.9%的高票，遙遙領先競爭對手左派社民黨（SPOe）的23.4%和自由黨的17.2%，顯見庫爾茨的聲望絲毫未受衝擊。

奧地利《標準報》（Der Standard）分析，庫爾茨的腦袋雖然缺乏深度，但他是位非常有天賦的政治人物，善於在鏡頭前表演，知道如何讓整個黨、政府和國家都聽他的話；相形之下，社民黨主席倫迪-華格納（Pamela Rendi-Wagner）不懂得如何用眼神與選民溝通，在媒體上幾乎是隱形人。

根據分析，多數奧地利民眾期待政局穩定，不會去過問庫爾茨的想法究竟可行與否，因此，除非過渡政府的總理有出其不意的表現，不然庫爾茨在接下來大選的勝算很大。

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