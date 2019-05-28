美國股市週二中場上漲，道瓊一度上漲逾 130 點，隨後縮小漲幅。中美貿易緊張持續，使得漲幅受限。

台北時間 00:02

道瓊工業平均指數上漲 20.40 點或 0.08% 至 25606.09。

Nasdaq 指數上漲 29.04 點或 0.38% 至 7666.05。

S&P 500 指數上漲 2.68 點或 0.09% 至 2828.74。

科技股廣泛上漲，臉書，亞馬遜與 Alphabet 股價均走高。AMD 上漲逾 6%，擴大了科技股的漲幅。

消費者信心指數亦推升了股市氣氛。美國工商協進會公布 5 月消費者信心指數上升至 11 月以來高點。

中美貿易磋商的擔憂，壓抑了股市的漲幅。川普總統週一說，美國 “尚未準備” 與中國達成貿易協定，隨後他又說，預期未來將會達成貿易協定。川普並說自中國進口商品的關稅可能大幅上升。

川普發表這些談話前，中國國營媒體新華社暗示，中國不會向美國要求改變其國家領導的經濟體制讓步。美國擔憂中國的國營企業及強迫交出智慧財產權。

分析師說，由於川普是全球最強大經濟與軍力國家的總統，他宣稱將與他們完成許多協定，對美國將大為有利。但目前為止，結果大多令人失望。

本月初，中美貿易緊張升高，兩國均對自對方進口的商品加徵關稅。5 月至上週五收盤為止，S&P 500 下跌了逾 4%。

投資人本月亦轉進債券。美國 10 年期債券殖利率下降至約 2.27%，創 19 個月低點。

分析師說，貿易協定終將達成，只是恐得花數月時間。雙方均受到沉重壓力，若未能達成協定，貿易戰恐讓中國經濟落入衰退，川普亦需要強勁的經濟支撑其競選 2020。目前，投資人審慎樂觀。

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