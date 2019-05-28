黃金與白銀期貨週二連續第二天下跌。美元走強，美國股市溫和上漲，為貴金屬帶來壓力。

美國經濟數據強勁，亦削弱了貴金屬的避險買盤。美國消費者信心指數上升至 18 年高點。

6 月黃金下跌 6.50 美元，或 0.5%，收於每盎司 1277.10 美元。7 月白銀下跌 23.5 美分，或 1.6%，至每盎司 14.32 美元，創今年收盤低點。

美元週二上揚，美元走強使得以美元計價商品 — 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

因擔憂全球經濟減緩，債券價格上漲，殖利率則下降，對黃金屬利多。但美國通貨膨脹預期下降至 2019 年新低點，僅 1.6%，則抑制了黃金的漲勢。

美國股市盤中溫和上漲，亦削弱了貴金屬買盤。

川普總統週一說，美國尚未準備與中國達成貿易協定。華盛頓與北京近來相互調高關稅，川普政府還將中國電信大廠華為列入黑名單，引來中國進一步報復。

黃金上週上漲 0.6%，但本月以來則下跌 0.6%。白銀波動較大，上週上張 1.2%，本月以來則下跌約 4.4%。

分析師說，白銀支撑在 14.25 美元，而後在 14.175。壓力則在 14.50 美元，而後在 14.635。

其他金屬交易方面，7 月白金下跌 5.80 美元，或 0.7%，至每盎司 797.10 美元。6 月鈀金上漲 13.80 美元，或近 1%，至每盎司 1339.50 美元。

7 月銅下跌 0.1% 至每磅 2.696 美元。

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