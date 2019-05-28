一日之計在於晨！早餐是一天的活力來源，因此「吃得好」就相當重要，醫師指出，一頓完美的早餐，要從起床後的一杯溫開水開始，它暖胃的同時也能喚醒胃，在喝水約半個小時到 1 個小時後，我們就可以吃早餐了，而醫師也提醒，牛奶應該避免空腹喝。

根據《早安健康》網報導，北京中醫藥大學教授、主任醫師李志剛表示，早餐的第一口食物最好是溫熱的，若條件不允許，至少不要吃冰冷的，因為我們的胃喜歡溫熱食物，為了保養胃氣，早餐最好別吃冷食，無論是溫熱的粥或牛奶都比冷食來得好。

李志剛醫師也指出，牛奶最好不要單獨空腹喝，它並不適合所有體質的人，牛奶加雞蛋更非完美的早餐搭配，因為此組合雖然照顧到了蛋白質和脂肪，但卻忽略了重要的碳水化合物，他建議，喜歡喝牛奶配雞蛋當早餐的人，要在食譜中加入一些穀物與水果。

而除了考慮食物搭配外，李志剛醫師提醒，我們還得注意吃早餐的時間。他說，許多年輕人喜歡睡懶覺，早餐很晚才吃；老年人則是一大早就醒來，早餐吃得太早，其實最佳的早餐時間是早晨 7 點到 8 點之間，最晚別超過 9 點，在這時間內進食，才是最養胃的。

李志剛醫師更呼籲大家一定要吃早餐，因為經過一個晚上的休息之後，早上的胃是亢奮的，它的消化能力很強，但如果你不吃早餐，讓胃興奮地空等候，它分泌大量的胃酸沒有用武之地，只能待在胃裡，時間久了容易導致胃炎及胃潰瘍。