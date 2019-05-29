6月1日高雄市長韓國瑜將在總統府凱道前，舉辦全國大會師，如果這天來的人夠多，代表「韓流」依舊在，外界甚至分析，如果群眾人數達到20萬，基本上國民黨初選根本不用辦了，非韓國瑜莫屬。結果就在大會師前幾天，雲林縣長張麗善出聲了：「雲林女兒支持雲林女婿是天經地義！」如此強而有力的發言，一改過去曖昧不明的態度，張麗善更在市政總質詢上留下紀錄「女婿就像我們的家人一樣，所以家人跟朋友非常清楚，我支持我的家人。」一次把王、朱、郭這種張家的「政壇朋友」區隔開來，韓國瑜是「家人」，是「自己人」。

雲林張家班向來是藍營內的「兵家必爭之地」，因為他們掌管全國農漁會系統，手上基層的票握得牢牢的，誰得到張家班的支持，就像有了強大的「陸軍」靠山，前新北市長朱立倫是藍營中對2020最早表態的，當時九合一才剛選完，12月1日朱立倫就南下向剛當選雲林縣長的張麗善，買了400噸高麗菜，說是關心農民、解決菜價問題，但當然也是希望保持雙方的好交情和人情，鴻海集團董事長郭台銘5月19、20日在雲林待了兩天，還提出「雲林經濟白皮書」，說要用大數據分析出雲林產業的優劣勢，選上的話「要什麼資源就給什麼資源」，討好意味濃厚。前立法院長王金平高雄出身，和前雲林縣長張榮味，認識幾十年，當初2013年馬王政爭，張榮味率眾到機場接王金平回國，從相挺的行為就看得出兩人私交甚篤。

不過這回張家選了韓國瑜，高調動員、記者會，氣勢做到最足。這當然不是衝動下做的決定，背後或許早已多方評估過每個人的政治能量有多少、誰勝算又最高，而每位想角逐總統寶座的人選到了雲林，關起門來給了多少承諾？當然也會在考量裡頭，說穿了一切哪關乎交情？都是政治盤算。張家認了韓國瑜是最強者，有了張家奧援，韓國瑜瞬間比其他人高了一階，接下來各地方上的勢力預計也會陸續表態。

恭喜韓國瑜，在民調止步不前甚至稍稍下滑時，得到了一張王牌，至少6月1日的凱道大造勢，場面絕不會難看，不過2020選戰瞬息萬變，韓國瑜一時領先，接下來還得確保自己一路領先，才能奔往凱道終點。