56歲的許效舜今（29）日進棚錄《瘋神無雙》，除了透露膝蓋剛開完刀的恢復狀況外，還語出驚人地表示有意願角逐基隆市長。身為基隆暖暖人的許效舜笑說：「我這個人就是愛做事。」表示只要有機會就願意參選。

許效舜日前回基隆探望好朋友，透露大家都對於「基隆的未來在哪裡」感到迷惘，想找一個非典型的政治人物，「又能說又有想法和架構能力，可以幫基隆人說話。」直言基隆被包在台北市和新北市中間，福利常常沒辦法到真正的基層，導致基隆變成一個貧窮的小城市。

「我過去這10幾年回暖暖做了很多地方上面的老街重劃的一個推展，然後在基隆只要是警界有什麼活動，我只要有時間就會回去幫忙，他們就覺得你知名度這麼高，又有想法。」再加上好友告知連金主都已經找好，讓許效舜想了很久後終於點頭。至於會以什麼黨籍參選？目前無黨籍的許效舜坦言沒有政黨支持等於沒有資源，但是「基隆市民是我最大的靠山 」，之後等確定參選後才會考慮黨籍問題。

許效舜繼上次1年半前進行右膝關節手術後，本月14日再進行左膝關節置換手術，徹底解決兩膝長期飽受退化性關節炎之苦。許效舜表示自己已經到可以領殘障手冊的等級，因為左膝開刀時，醫生才發現比預期的還嚴重，因為不只膝關節軟骨已經磨到不見，膝關節接縫處已經磨到連一張名片都塞不進去，甚至已經磨損到骨頭，連醫生都驚訝為何許效舜還站得住，還好手術順利完成，目前傷口還在復原期，預計月底拆線。