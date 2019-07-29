美國聯準會將於台北時間 8 月 1 日凌晨公布最新利率決議，市場普遍認為降息勢在必行，牽動資金棄股轉債，但外銀認為，美股企業在獲利動能支撐下，可望支撐股市續航力。

美國聯準會本週是否降息仍是未知數，但市場預期心理已經提前發酵，根據 EPFR 統計顯示，上周全球股市多數呈大失血，其中美股資淨流出 43.77 億美元，資金動能明顯降溫。

瑞銀認為，製造業疲弱加上貿易戰懸而未決，聯準會降息可說箭在弦上，但降幅可能會比原先預期和緩，根據芝加哥商業交易所 (CME) 預測工具 FedWatch 顯示，認為聯準會降息 25 個基本點的比重提高至 8 成，而降息 50 個基本點的機率，在歐央行開會後從原本的 28% 降至 20%。

瑞銀指出，整體而言美股企業營運狀況有所改善，獲利成長中位數超過 4%，

另有 69% 企業獲利優於預期，以此態勢研判，美股今、明兩年獲利成長預估將分別增加 1%、7%，在獲利成長支撐下，美股可望繼續保持上漲空間。

摩根投信表示，國際貨幣基金 (IMF) 最新發布的「全球經濟展望」報告，受貿易戰衝擊，今年全球 GDP 年增率預估值下修至 3.2%，唯獨美國因降息話題發燒，逆勢獲 IMF 上調今年 GDP，預估今年增率可望至 2.6%。

摩根投信表示，近 3 成已發布第 2 季財報的美企雖較預估較保守，企業獲利年增率預估值遭下修至 – 0.1%，但相較於前一周，美國企業獲利優於預期的比例卻反而攀升，顯示上周公佈的財報結果普遍不錯，帶動上周美國相關企業股價表現。

安聯投信表示，美中本周將重啟談判，儘管談判結果仍未有定論，但仍對市場信心帶來提振效果，整體而言本週市場重點包括：美中貿易談判、FOMC 會議是否如市場預期調降利率，皆是關注焦點。



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