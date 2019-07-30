工信部官員昨 (29) 日表示，鐵礦砂價格大幅上漲嚴重影響鋼鐵產業獲利，這一問題是鋼鐵產業須要高度重視的議題，若因鐵礦砂價格上漲使得產業獲利下滑，甚至出現虧損，那將使政府供給側改革所付出的努力付諸東流。

即使工信部針對鐵礦砂價格做出罕見表態，今 (30) 日中國主要鐵礦砂價格仍走升，漲幅逾 2%。

圖: 東方財富網, 鐵礦砂價格即時走勢

從今年年初開始，鐵礦砂的價格一路飆漲，從每噸人民幣 450 元一直上漲到 7 月初的每噸 924 元，創下近 5 年來的新高。即使近期鐵礦砂價格雖然出現回檔，但整體而言仍在高點附近盤整，未見走弱的跡象。

圖: 東方財富網, 鐵礦砂價格周線走勢

中國鋼鐵工業協會會長高祥明指出，目前中國鋼鐵產業存在一些問題，使得要維持去產能帶來的成果並不容易。

由於供給側改革，使得許多鋼鐵進行產能置換，而中國鋼價上漲，導致置換數量開始增加。根據初步統計，近幾年各地已公告的鋼鐵業產能置換項目，計劃興建鋼鐵的粗鋼產能近 2 億噸。

但中國經濟成長逐年下滑，使得鋼鐵需求強度也不斷減少，這些新增產能可能引發新一波的產能過剩問題。

此外，就是非鋼鐵產業會員大量增產。今年上半年中國粗鋼產量年增 9.9%，其中鋼鐵產業會員粗鋼產量年增只有 5.6%，至於非會員企業則成長 24.1%，遠超出會員企業，這些非會員鋼企增產數量占總增加量的 56.2%。

而這些企業的產能是否合乎規模，是否符合產業政策和環保政策均是需要政府去清查。

不過也有券商對於今年下半年鋼鐵產業前景抱持較樂觀態度，中國銀河證券指出，由於 7 月下旬唐山將採取更嚴格的限產政策，鋼價有機會走升，外加目前鐵礦砂價格再創新高的動能減弱，鐵礦砂高點將至。因此綜合考量下，符合環保要求的大型鋼廠下半年業績可望改善。

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