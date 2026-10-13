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洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第2戰掛帥先發，交手密爾瓦基釀酒人，卻僅投2.2局失3分慘遭KO退場。比賽第3局，山本由伸對一球判決感到疑惑，但捕手史密斯（Will Smith）在關鍵時刻未啟用「ABS挑戰系統（自動好壞球判定系統）」，導致山本保送打者並引發後續失分危機，遭到美國棒球記者與分析師的質疑，認為後續投手丟分是其責任。比賽進行到3局下，道奇以2：1領先。山本由伸在1出局後面對釀酒人打者圖朗（Brice Turang），在滿球數的情況下，投出一顆外角邊緣的卡特球，主審判定為壞球形成保送。根據轉播畫面顯示，山本當下對判決感到困惑，並向捕手史密斯做出希望提出ABS挑戰的動作，但史密斯卻毫無作為，放棄了挑戰權利。這次保送成為該局崩盤的導火線。山本隨後在2出局後與第5棒包爾斯（Jake Bauers）纏鬥6顆界外球，最終在第12球再次投出保送，形成滿壘危機；緊接著被葉力奇（Christian Yelich）擊出中外野方向的2分打點適時安打，釀酒人以3：2逆轉比分，山本也因此黯然退場。總計他主投2.2局用了75球，被敲4安、投出2次保送，失掉3分，創下個人本季與季後賽的最短先發紀錄。賽後，這顆未被挑戰的關鍵球引發美國棒球圈熱議。知名棒球分析師「投球忍者」弗里德曼（Rob Friedman）特別發文指出：「山本當時希望史密斯能提出ABS挑戰。」大聯盟官方數據分析師阿德勒（David Adler）更直接貼出進壘點數據圖佐證，指出該球確實擦過好球帶邊緣，「如果提出ABS挑戰，山本就能成功扭轉判決，但這個成功的機會卻被殘酷地阻止了。」道奇隨隊記者哈里斯（Blake Harris）也嚴厲批評：「因為史密斯沒有提出挑戰，導致球隊多丟了2分，這全是史密斯的責任。」除了3局下的爭議球外，第1局面對圖朗時也有一顆內角低角度的指叉球未獲青睞且未挑戰，間接導致首局失分。憤怒的道奇球迷紛紛在社群媒體上將砲口對準史密斯，痛批：「史密斯毀了山本的比賽」、「史密斯完全見死不救，太難以置信了」、「不挑戰徹底改變了戰局，全都是史密斯害的」。