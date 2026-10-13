10月18日（農曆九月初九日）是重陽節又稱敬老之日，2026年「重陽敬老禮金」各縣市陸續發放，今10月13日桃園市、苗栗縣發錢了！符合資格長輩滿65歲（原住民滿55歲），發放最高金額20000元，《NOWNEWS今日新聞》整理匯款入帳、現金怎麼領取一次掌握。
桃園市重陽節禮金「最高20000元」今10/13發放！領取一覽
發放對象：
於重陽節當日年滿65歲，即民國50年10月18日（含）前出生之桃園市市民（原住民年滿55歲，即民國60年10月18日），並設籍桃園市達6個月、且有居住事實者，可向戶籍所在地區公所申請重陽敬老禮金。
發放金額：
◾️65～98歲：2500元
◾️99歲以上：20000元
發放方式：
1、未滿99歲：由區公所於重陽節前5日（即10月13日發放），直接匯入其郵局或農會指定金融帳戶。特殊原因經向戶籍所在地區公所申請核准者，得發放現金。
2、99歲以上：由區公所指派代表親送現金。
3、100歲以上：由社會局或區公所指派代表親送發放。
注意事項：
逾期未申請，視為放棄此項權益，不予補發。桃園市政府社會局提醒，符合資格且需申辦之長輩，可多加利用「桃園網路e指通」進行線上申請，亦可親洽戶籍所在地各區公所社會課臨櫃辦理。
申請時須備妥申請書、申請人身分證正反面影本（或最近3個月內之全戶戶籍謄本）、配合戶籍地區公所作業之郵局或戶籍地農會存摺封面，及申請人印章。可洽詢市府社會局老人福利科（電話：03-3350598）或各區公所社會課。
苗栗縣重陽節禮金「1000元」今10/13匯款入帳！領取資格一次看
發放對象：
114年1月1日（含）前設籍苗栗縣，且在115年1月1日（含）前年滿以下資格者：
一、年滿65歲以上長者：民國50年1月1日（含）前出生。
二、年滿55歲以上原住民：民國60年1月1日（含）前出生。
發放時間：
115年10月13日統一匯款入帳。
發放金額：
每人新台幣1000元整。
發放方式：
社會處說明，禮金撥付後，長輩的帳戶存摺摘要欄將會清楚顯示「敬老禮金」字樣；若為公館鄉、三灣鄉及南庄鄉等3鄉鎮提供郵局帳戶的長輩，儲金簿摘要則會特別註記為「重陽禮金」，請於10月13日後多加留意入帳情形。
注意事項：
若因帳戶結清、帳號錯誤或其他轉帳異常導致退匯情形，各戶籍地公所將另行主動通知長輩，改以「現金方式」進行補發。115年重陽禮金補發期限至11月13日（五）止、退匯帳戶更新期限至116年1月7日（四）。
建議長輩在領取現金補發時，請務必同步向公所更新正確的存摺帳戶資料，以利後續重陽節禮金能順利匯款。逾期未領、未更新即視同放棄，敬請即早確認。
資料來源：桃園市政府、苗栗縣政府
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發放對象：
於重陽節當日年滿65歲，即民國50年10月18日（含）前出生之桃園市市民（原住民年滿55歲，即民國60年10月18日），並設籍桃園市達6個月、且有居住事實者，可向戶籍所在地區公所申請重陽敬老禮金。
發放金額：
◾️65～98歲：2500元
◾️99歲以上：20000元
發放方式：
1、未滿99歲：由區公所於重陽節前5日（即10月13日發放），直接匯入其郵局或農會指定金融帳戶。特殊原因經向戶籍所在地區公所申請核准者，得發放現金。
2、99歲以上：由區公所指派代表親送現金。
3、100歲以上：由社會局或區公所指派代表親送發放。
注意事項：
逾期未申請，視為放棄此項權益，不予補發。桃園市政府社會局提醒，符合資格且需申辦之長輩，可多加利用「桃園網路e指通」進行線上申請，亦可親洽戶籍所在地各區公所社會課臨櫃辦理。
申請時須備妥申請書、申請人身分證正反面影本（或最近3個月內之全戶戶籍謄本）、配合戶籍地區公所作業之郵局或戶籍地農會存摺封面，及申請人印章。可洽詢市府社會局老人福利科（電話：03-3350598）或各區公所社會課。
發放對象：
114年1月1日（含）前設籍苗栗縣，且在115年1月1日（含）前年滿以下資格者：
一、年滿65歲以上長者：民國50年1月1日（含）前出生。
二、年滿55歲以上原住民：民國60年1月1日（含）前出生。
發放時間：
115年10月13日統一匯款入帳。
發放金額：
每人新台幣1000元整。
發放方式：
社會處說明，禮金撥付後，長輩的帳戶存摺摘要欄將會清楚顯示「敬老禮金」字樣；若為公館鄉、三灣鄉及南庄鄉等3鄉鎮提供郵局帳戶的長輩，儲金簿摘要則會特別註記為「重陽禮金」，請於10月13日後多加留意入帳情形。
注意事項：
若因帳戶結清、帳號錯誤或其他轉帳異常導致退匯情形，各戶籍地公所將另行主動通知長輩，改以「現金方式」進行補發。115年重陽禮金補發期限至11月13日（五）止、退匯帳戶更新期限至116年1月7日（四）。
建議長輩在領取現金補發時，請務必同步向公所更新正確的存摺帳戶資料，以利後續重陽節禮金能順利匯款。逾期未領、未更新即視同放棄，敬請即早確認。
資料來源：桃園市政府、苗栗縣政府