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LOVFEE創辦人廖承傑是誰？送貨司機變網拍天王

在2009年嗅到市場轉變，率先切換到韓系風格搶市，結果業績立刻衝破千萬元，最狂一個月營業額達到3000萬元，生活也開始獲得巨大改善。

▲知名平價女裝品牌LOVFEE由廖承傑創立，如今官方證實停業結束營運。（圖／LOVFEE官方臉書）

廖承傑賣掉千萬網拍帳號！自創LOVFEE品牌成台灣女裝電商前三

他選擇在事業巔峰時把自己經營成功的Yahoo！奇摩拍賣帳號以新台幣1000萬賣給其他賣家

正式推出全新自有女裝品牌LOVFEE。

LOVFEE主打的最大特色，就是均價千元以內的平價快時尚

▲LOVFEE主打的最大特色，就是均價千元以內的平價快時尚，創立前中期年度營收達到上億規模。（圖/LOVFEE官方臉書）

LOVFEE曾創實體店面！2026沒落爆欠薪、正式結束營運

10月12日晚間，公司總部正式發出聲明證實：「因應整體營運規劃，品牌將結束營運」，無預警宣告倒閉熄燈

▲廖承傑把LOVFEE進軍到台北信義區新光三越A11開出首間實體門市，整合了網路行銷跟實體通路零售市場，隨後也開始在全台開設實體據點，如今熄燈收場。（圖/Google評價）

連鎖女裝品牌LOVFEE近日傳出財務危機，也被員工出面爆料有薪資積欠的問題，官方也在稍早發出聲明表示「正式結束營業」，證實這個13年多的時尚品牌走入歷史。然而許多人也好奇LOVFEE是由誰創辦，其實創辦人另一個電商女裝集團「美而快（旗下有PAZZO、MEIER.Q）」創辦人廖承豪的親弟弟廖承傑，過去他在網拍界曾經創下單月業績3000萬的超狂成績，如今自創品牌結束營運，也讓不少人感到可惜，本文也帶你來了解廖承傑究竟是何方人物。廖承傑現年43歲，他從小就在五分埔成衣加工廠家庭長大，出社會初期，他曾經在服飾公司擔任送貨司機，後來結婚生小孩，為了貼補家用，他開始在Yahoo！奇摩拍賣上經營服飾網拍，早期以成本較低的男裝以及韓系服裝起家，一開始非常困苦，廖承傑和妻子、兒子3人就住在公司的其中一間房，每天熬夜工作，就這樣度過1、2年的時光。「現在不要死，至少以後還有機會；如果現在死了，以後就沒機會了」，廖承傑當時這樣想著，開始日以繼夜的工作，雖然一開始他是賣男裝起家，但後來他投身競爭更為激烈的女裝市場，然而雖然網拍生意非常好，但廖承傑後來意識到傳統的「批貨模式」沒有辦法控管貨源以及衣服的品質，2011年底，，接著在2012年至2013年籌備自創品牌，當年剛好30歲的他，找來股東合資3000萬成立「傑恩國際股份有限公司」，，不僅成立專屬企劃與物流團隊，更因為大量取得迪士尼（Disney）等知名IP聯名授權，搭配網紅與社群行銷，迅速在競爭激烈的網拍紅海中殺出重圍，累積了極高的聲量，後續年收達到上億元的規模，成為台灣女裝電商品牌前三的佳績。2021年時，LOVFEE成立8週年已經有了非常穩定的客源，廖承傑還把LOVFEE進軍到台北信義區新光三越A11開出首間實體門市，整合了網路行銷跟實體通路零售市場，隨後也開始在全台開設實體據點。不過隨著快時尚市場競爭越趨激烈，日前社群平台陸續爆發內部員工指控公司拖欠薪資、負責人稱資金周轉不靈等爭議，讓LOVFEE即將倒閉的傳言在網路上瘋傳。，並且針對帳戶內還有儲值購物金的會員，全面轉為透過客服信箱以人工方式進行銀行帳戶退款作業。昔日的電商女裝品牌如今沒落，也讓不少穿過他們家衣服的顧客感到可惜。