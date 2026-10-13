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福勝亭：開運豬排定食168元！20週年慶再送茶碗蒸

▲福勝亭開運豬排定食搭配飯菜湯吃到飽，是小資族的最愛。（圖／福勝亭 tonkatsu.com.tw）

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福勝亭表示，迎接20週年慶，明天10月14日起連續10天，爽吃「開運豬排定食」168元超殺價格，2006年出生壽星再送茶碗蒸，內用搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加吃到飽；三商鮮五丼人氣套餐66折起。《NOWNEWS今日新聞》整理最新划算丼飯優惠一次掌握吃好飽。福勝亭慶祝20週年！官方表示，◾️（原價230元）。◾️（出示本人身分證明文件）。推薦福勝亭定食附上日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用可以搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯免費無限續加吃到飽，實在好划算，趕快把時間記下來。提醒大家，適用於內用、外帶及外帶線上訂購，外送平台不適用；優惠不併用；限定定食不可更換品項，實際供應依門市公告為準。雙十連假過後美食優惠繼續吃，三商鮮五丼表示，即日起至10月21日，人氣套餐66折起優惠：◾️「咖哩唐揚雞丼＋柚香蘿蔔＋杯裝飲料」特價158