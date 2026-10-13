本周LINE免費貼圖更新！官方貼圖小舖今（13）日上架3組全新免費貼圖，其中全家和告五人聯名貼圖有「早安、午安、晚安」超實用；《NOWNEWS今日新聞》另外挖出4組未上架的隱藏貼圖，超可愛的社畜小兔、貓咪貼圖通通不用錢，共計24組貼圖免費下載，快打包最新圖案問候朋友。 

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🟡「免費貼圖小舖」10月13日最新上架 

📍全家一日五食 24小時都好食 ft.告五人（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/12
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「全家一日五食 24小時都好食 ft.告五人」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「全家一日五食 24小時都好食 ft.告五人」。（圖／取自LINE）
📍小富雞的歡樂日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/12
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「小富雞的歡樂日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「小富雞的歡樂日常」。（圖／取自LINE）
📍LINE TV｜臘腸狗薯條（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/11
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件  

▲LINE免費貼圖「LINE TV｜臘腸狗薯條」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE TV｜臘腸狗薯條」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」免費貼圖專區  

📍LINE購物 × 社畜小兔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/30
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件  

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 社畜小兔」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 社畜小兔」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 到處都是貓（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/07
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 到處都是貓」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 到處都是貓」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店×朵啵吉（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/08
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×朵啵吉」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×朵啵吉」。（圖／取自LINE）
📍每個生日，都要過得極致（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/05
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「每個生日，都要過得極致」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「每個生日，都要過得極致」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物夯話題×白蘿蔔小小胖職場篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/16
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題×白蘿蔔小小胖職場篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題×白蘿蔔小小胖職場篇」。（圖／取自LINE）
📍ATG Games官方戰神賽特與奈芙蒂絲<日常篇>（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：180天
取得條件：無條件下載

▲LINE免費貼圖「ATG Games官方戰神賽特與奈芙蒂絲<日常篇>」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「ATG Games官方戰神賽特與奈芙蒂絲<日常篇>」。（圖／取自LINE）
📍tibit 全能應援（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：180天
取得條件：無條件下載

▲LINE免費貼圖「tibit 全能應援」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「tibit 全能應援」。（圖／取自LINE）
📍喋無停的粟鳥仔和山麻雀姊仔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「喋無停的粟鳥仔和山麻雀姊仔」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「喋無停的粟鳥仔和山麻雀姊仔」。（圖／取自LINE）
🟡LINE「貼圖小舖」2026年10月免費貼圖整理

📍彰銀守護，安心託付－您的日常問候萬用包（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「彰銀守護，安心託付－您的日常問候萬用包」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「彰銀守護，安心託付－您的日常問候萬用包」。（圖／取自LINE）
📍未來美 × 艾絲樂小兔 甜美日常！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/05
使用效期：90天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「未來美 × 艾絲樂小兔 甜美日常！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「未來美 × 艾絲樂小兔 甜美日常！」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 皮皮鴨（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/04
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 皮皮鴨」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 皮皮鴨」。（圖／取自LINE）
📍AI NOWCAST 時時聽｜陪你通勤聽世界的寶寶（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/29
使用效期：90天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「AI NOWCAST 時時聽｜陪你通勤聽世界的寶寶」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「AI NOWCAST 時時聽｜陪你通勤聽世界的寶寶」。（圖／取自LINE）
📍刑事Bear的日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/29
使用效期：180天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「刑事Bear的日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「刑事Bear的日常」。（圖／取自LINE）
📍《神運超人》永誠國際投顧（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/29
使用效期：180天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「刑事Bear的日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「《神運超人》永誠國際投顧」。（圖／取自LINE）
📍全新 Miss Dior 香氛 | 愛戀香繫新篇章（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/29
使用效期：180天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「全新 Miss Dior 香氛 | 愛戀香繫新篇章」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「全新 Miss Dior 香氛 | 愛戀香繫新篇章」。（圖／取自LINE）
📍LINE GO × Duncan（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/28
使用效期：90天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「LINE GO × Duncan」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE GO × Duncan」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 蘇蘇柴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/22
使用效期：90天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 蘇蘇柴」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 蘇蘇柴」。（圖／取自LINE）
📍AH × 醜白兔 【免費療癒中秋節貼圖】（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「AH × 醜白兔 【免費療癒中秋節貼圖】」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「AH × 醜白兔 【免費療癒中秋節貼圖】」。（圖／取自LINE）
📍小沃同學會 × 大頭兒 滿滿元氣日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「小沃同學會 × 大頭兒 滿滿元氣日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「小沃同學會 × 大頭兒 滿滿元氣日常」。（圖／取自LINE）
📍歡迎來到香奈兒的世界（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「歡迎來到香奈兒的世界」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「歡迎來到香奈兒的世界」。（圖／取自LINE）
📍LINE Premium × ㄅㄅㄐ（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE Premium × ㄅㄅㄐ」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE Premium × ㄅㄅㄐ」。（圖／取自LINE）
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黃韻文編輯記者

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媒體資歷至今16年，《電腦DIY》雜誌2年期間累積專題採寫能力；隨後於《蘋果日...