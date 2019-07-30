▲蕭煌奇與初戀女友小雨互動。（圖／表演工作坊提供）

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金曲歌王蕭煌奇首次挑戰舞台劇《遇見自己》，近期如火如荼排練中。導演丁乃箏以蕭煌奇的成長經歷為靈感，發展出笑中帶淚的音樂人生故事。劇中蕭煌奇與實力派劇場演員王鏡冠、楊迦恩同飾主角「蕭小奇」，如同不同人生階段的自己在對話。

蕭煌奇這次挑戰演出舞台劇，用了相當多的時間去克服背台詞和走位的困難性。尤其逼近演出時間，現在更是每天從下午到晚上都要到排練場報到，他笑稱自己根本是「劇場公務員」，也特別感謝導演在每個環節細心的指導，讓他順利地融入劇場的環境。

▲蕭煌奇在舞台劇中打籃球片段。（圖／表演工作坊提供）

在《遇見自己》中，呈現了蕭煌奇許多生活經歷，他不僅只是大眾認知的金曲歌王，除了創作，也擅長柔道和籃球。劇中有一段蕭煌奇在啟明學校聽聲辨位打籃球，卻突然完全失去視力的痛苦經歷。雖然從此生命陷入黑暗，但最後幫助他走出來的，仍是音樂。就像他在劇中的台詞：「失去了視力，我可以活下去，但沒有了音樂，我會很痛苦。」

▲蕭煌奇在地下道賣藝片段.。（圖／表演工作坊提供）

而影響他人生的除了音樂，還有酸甜的初戀故事，只是少年「蕭小奇」是由另外一位演員楊迦恩飾演。讓蕭煌奇笑說，親熱戲都沒有他的份，而且戀愛談不成還先失戀！因為他在劇中有一場轟轟烈烈的分手戲，十足的情感爆發，就像他的歌聲一樣撼動人心。《遇見自己》將於8月23至25日在國家戲劇院演出，購票請洽兩廳院售票系統。

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