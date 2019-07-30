（中央社華盛頓30日綜合外電報導）最新一輪美中貿易談判今天在上海登場，遠在華府的美國總統川普在推特上開砲，警告北京別想拖到美國2020年總統大選後，一旦他成功連任，雙方不是沒協議，就是一紙更糟協議。

路透社報導，川普在美中雙方重新展開貿易談判之際，推文發出這項警告。他說：「他們等下去的問題在於，如果我勝選連任，他們獲得的協議將會比我們目前正在談的協議更嚴厲，或者根本不會達成協議。」

川普還說，北京當初採購美國農產品的承諾似乎跳票。美國官員先前表示，中國願意採購美國農產品是一種善意姿態，也是美中最終貿易協議的一部分。

川普推文表示：「中國…原本現在就應該開始採購我們的農產品，但沒有跡象顯示他們有所動作。中國的問題在於，他們從未說到做到。」

這是美中今年5月貿易談判陷入僵局後，首次面對面舉行會談，但仍需化解彼此歧見，雙方試圖降低外界對本週為期兩天貿易談判的期待。

法新社報導，川普推文說：「我的團隊正在和他們舉行談判，但他們總是在最後出爾反爾，以符合他們的利益。」

川普在推文中吹噓：「過去三年來，（美國經濟規模）比中國更大。」

川普推文中表示，中國「可能是想等到我們大選後，會不會有像瞌睡喬（Sleepy Joe）的民主黨傢伙當選，到時就可以敲定很棒的協議，繼續剝削美國，甚至比以前更多更好。」

川普還說：「我們手中握有一切籌碼，而我們過去的領袖從未認知到。」（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1080730