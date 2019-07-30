週二 (26 日) 美中相互放話觸發貿易緊張情緒，企業財報好壞參半，Under Armour 下修北美財測，美股四大指數同步下滑，蘋果盤後公布最新財報每股純益優預期，激勵其盤後股價應聲大漲。

週二 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下滑 23.33 點，或 0.09%，收 27198.02 點。

那斯達克指數下滑 19.72 點，或 0.24%，收 8273.61 點。

標普 500 指數下滑 7.79 點，或 0.26%，收 3013.18 點。

費城半導體指數下滑 4.20 點，或 0.26%，收 1593.82 點。

尖牙股 (FAANG) 僅臉書收高。蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.43%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 1.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 0.73%；Netflix (NFLX-US) 下跌 2.03%；臉書 (FB-US) 上漲 0.56%。

蘋果盤後公布最新財報，每股純益為 2.18 美元，優於預期的 2.10，營收為 538 億美元，iPhone 營收為 259.9 億美元。

蘋果首席執行長庫克 (Tim Cook) 表示，創紀錄的服務營收、可穿戴設備加速增長、iPad 和 Mac 表現強勁，以及 iPhone 銷售改善推動之下，這截至 6 月表現最好的一季。

蘋果盤後股價應聲大漲逾 2%。

半導體類股互見漲跌，AMD (AMD-US) 上揚 1.16%；美光 (MU-US) 上揚 1.37%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 0.86%。

金融股漲跌互見，摩根史丹利 (MS-US) 下跌 1.19%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.21%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.24%。

台股 ADR 多收低。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.94%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.13%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.89%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.57%。

企業消息

美國第五大信用卡發行商 Capital One (COF-US) 發布聲明遭受駭客攻擊，將近一億筆客戶帳號與信用卡資料遭竊，引發其股價重挫

超越肉類 (BYND) 週一盤後公布財報好壞參半，並宣布第二批股票發行計畫，該公司股價週二下滑 12.32% 至每股 194.76 美元。

美國運動服飾品牌 Under Armour (UA-US) 週二盤前公布財報並發布財測展望，估計全年北美市場營收將小幅下滑，引發其股價暴跌 12.21% 至每股 24.08 美元，創 6 月 4 日以來低點。

受到旗下抗癌藥 Keytruda 暢銷助力，美國製藥大廠默克 Merck (MRK-US) 最新財報優於預期，每股純益為 1.30 美元，營收為 117.6 億美元，帶動其股價小幅走高 0.95% 至每股 83.27 美元。

美國消費品巨頭寶僑 (P&G) (PG-US) 最財報優預期且年度財測樂觀，預測 2020 年調整後每股純益將增長 4%-9%，並計畫執行庫藏股 60-80 億美元，其股價上揚 3.80% 至每股 120.41 美元。

華爾街分析

美中貿易代表週二 (30 日) 於上海重啟貿易談判，美中相互放話引發緊張局勢急速升溫。中方指控，香港抗爭事件，美方是幕後黑手。川普推文抨擊中方，中國未履行農產採購承諾，警告中國談判別想拖到美大選後！

FactSet 表示，目前超過 52% 標普 500 指數成分股企業報告第二季財報。在這些公司中，75% 公司盈利優於預期。FactSet 預期企業盈利將下降 3%。

BCA Research 首席美國投資策略師 Doug Peta 表示，最大的問題是貿易問題，如果美中緊張局勢惡化，貿易進一步放緩，製造業將急劇放緩並很容易演變為製造業衰退，接著若蔓延到全球服務業，那麼很容易引發全球衰退。

瑞銀財富管理高級副總裁 Kathy Entwistle 表示，貿易戰正壓低企業情緒，最終，長期來看整個關稅談判，若一切受到關稅的影響，而投資者正在關注關稅將如何影響一家公司的利潤，那麼企業獲利前景將變得更加保守。

經濟數據方面，美國最新公布的 6 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 符合預期、美諮商會 7 月消費者信心升至 135.7 (優預期 125)，以及成屋銷售飆漲 2.8%，各項數據均表現強勁。

儘管數據強勁，本週市場普遍預期，聯準會將在本月利率會議上宣布啟動 10 年來首次降息，美國總統川普一再施壓聯準會，週二川普再度呼籲聯準會擴大降息幅度，停止量化寬鬆。

貝爾德首席投資策略師 Bruce Bittles 認為，考慮到美國經濟的強勁和美國聯準會即將降息，我們正目睹市場從防禦類股轉向與經濟成長更緊密相關且將受益於經濟刺激措施的激進週期性領域。

Bruce Bittles 建議，投資者留在市場最強勁的領域，包括科技、非必需消費品、金融和工業類股。

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