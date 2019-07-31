電影《大叔之愛電影版》主演之一的田中圭，透露和劇中的歡喜冤家「牧」林遣都，會私下相約吃飯，更加碼爆料：「在《大叔之愛電影版》開拍時，遣都一直幹勁滿滿，甚至滿到有點溢出來了！」至於電影版中最期待的戲碼，田中圭賣關子說：「身為情敵關係的牧跟部長，雖然他們在電視劇中沒有太多對手戲，但電影版則會變得更多。我因為拍攝緣故沒機會看到兩人的對戲，但是我超級期待的。」

田中圭憑《大叔之愛》爆紅成為一線男星，但他本人卻是處之泰然，表示：「經常有人問我，演完《大叔之愛》後的生活有改變嗎？或許周遭人們對我的看法變了，但我的生活可說是完全沒有改變。」他進一步解釋：「雖然從去年開始，接到更多自己想要做的工作，或是主動來找我演出作品，品質與數量都有提升，但對我來而言，最重要的是專注眼前的工作，以及做得開心，這點完全沒變，以後大概也不會變。」

因為毫無保留的工作態度，讓田中圭與其他演員培養出令人稱羨的好交情，尤其是在本劇的歡喜冤家林遣都，兩人戲裡變情侶，戲外也成為好友，經常私下相約吃飯。田中圭一想到林遣都，也止不住笑意表示：「在《大叔之愛電影版》開拍時，遣都一直幹勁滿滿，甚至滿到有點溢出來了！我們都會在片中加入很多即興表演，但他的即興演出，有時候反而讓人摸不著頭緒，每次都出乎我意料之外！或許我們私下相處也是這樣，他常常不懂我的梗，每次都讓我又好氣又好笑！」

兩人在現實生活中培養的好交情，也讓他們在本片的演出顯得更加真實，也無疑成為這對「銀幕情侶」大受歡迎的祕密之一。《大叔之愛電影版》9月6日在台上映，片商推出粉絲包場優惠價，詳情可至臉書查詢。