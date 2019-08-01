公視新戲《苦力》上週六（27）日首播收視開紅盤，最高收視衝破1.4，創下公視開台以來「台語劇」首播收視第一名的最高紀錄。昨（31）日導演李岳峰率蔡昌憲、黃文星、傅子純、林玟誼、楊烈、蔡阿炮、謝瓊煖回到台北霞海城隍廟還願拜拜，眾人約好身穿紅色衣服，謝瓊煖出門前還特地繞去買紅色氣球，祝願接下來收視「一飛沖天」。

適逢蔡昌憲生日前夕，劇中大嫂林玟誼驚喜準備「腹肌裸男衝浪」造型的生日蛋糕，提醒他別忘了自己說的「收視破3要裸體衝浪。」蔡昌憲看到蛋糕時又驚又喜，直說：「感動到這麼熱天還起雞皮疙瘩，下週我在國外跟老婆度蜜月，破3就直接衝了！」

《苦力》上週首播創佳績，創下公視開台以來「台語劇」首播收視的最高紀錄。首集一分鐘瞬間最高收視1.3，第二集再往上衝，一分鐘瞬間最高收視1.4。首集收視最高點落在林玟誼氣沖沖，要去逮正在茶室裡尋歡作樂的老公何豪傑，林玟誼表示，這場戲在拍的時候真的太好笑了，尤其是林家三兄弟在爭「小姐是誰叫的」橋段，自己一度忍不住笑場。

此外，林玟誼在劇中與老公何豪傑有好幾場床頭吵床尾合的「床戲」，獲網友一致點評，「玟誼這次好突破」、「大嫂好殺」，林玟誼表示，「豪傑哥在現場跟在戲裡一樣有趣，所以我們對戲完全是自然反應，一點都不用演，拍床戲時豪傑哥也非常有禮貌，讓人很安心，真的很感謝他。」