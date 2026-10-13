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25歲韓國網紅柳智媛（유지원）時常會在IG分享跑步與參賽的日常，不料她在11日參加「2026 SEOUL RACE」的半程馬拉松比賽時，竟在離終點僅500公尺的地方倒下，現場救護人員馬上去做急救措施，並緊急送醫，但她最終仍不幸猝逝，主辦單位也在昨（12）日證實噩耗，讓粉絲都感到震驚又心痛。SEOUL RACE主辦單位在昨日發聲明證實一名參賽者在過程中猝逝的消息，據韓媒報導，聲明中指出柳智媛在跑到20.6公尺的距離、離終點只剩大約500公尺的地方倒下，並當場死亡。雖然救護人員第一時間做了急救措施，並馬上叫救護車將她送往醫院，但最終依然不治身亡。主辦單位也痛心表示：「祈求逝者安息，並向突然要面對悲痛及震驚消息的家屬們致上深深的哀悼。」主辦也同時承諾組織委員會仔細查看相關情形，並採取後續需要的措施。突然的消息，也讓粉絲們都非常震驚，紛紛到柳智媛的IG留言表示：「希望妳在天堂沒有病痛、幸福生活」、「妳在天堂也會繼續發光發熱的。」柳智媛是韓國科學技術院（KAIST）的學生，平常除了研究AI方面外，就是參加各種馬拉松比賽，在2022年開始跑馬拉松柳智媛，從IG就能知道，她對馬拉松有非常大的熱情，這也為她吸引了大批粉絲，不料最後卻在比賽中途過世，讓外界都非常震驚。