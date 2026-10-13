許多人出遊都會選擇自駕，但長途的車程總是讓駕駛容易疲勞，因此不少人也會選擇到國道休息站停留，小睡片刻。不過，近日就有網友分享自己開車因為開累了就到休息站休息，結果自己睡一覺起來卻發現車上多了一張紅單，讓他嚇壞表示：「根本不知道休息站不能待超過4小時。」貼文立刻在社群引爆廣大迴響，許多駕駛紛紛回應「我上次睡3個半小時.....原來差點被開單！」根本有很多人不知道國道休息站的規定。
國道休息站「根本不能睡覺」？駕駛違規慘噴1200元罰單
網友在社群平台上分享自己國道睡覺經驗，表示自己國慶連假前因為要去小琉球，於是半夜自駕往南部開，期間開累了就到國道休息站去，想說睡醒之後再繼續出發，沒想到一覺醒來之後車上卻多了一張紅單，才知道原來國道休息站不能停留超過4小時，因而被警察開單罰1200元。
貼文曝光後，不少駕駛都感到非常驚訝表示：「好意外喔....以為休息站就是可以拿來睡覺補足精神的地方」、「真的假的….還真不知道，睡了好幾次」、「真假啊！我上次睡3個半小時.....原來差點被開單！」、「好離譜，我常常在休息站睡覺竟然不知道這個規定」；也有內行人透露：「不是不能睡覺！而是不能待超過4小時，望周知」、「可以休息，但不可以超過4個小時，是休息區不是車宿區，否則尖峰時段車輛根本進不來。」
國道休息站可以睡覺「不能超過4小時」！交通部公布原因
然而國道休息到底可不可以睡覺？答案是「可以的」，只是不能睡超過4小時！根據交通部高速公路局官網公告，國道服務區及休息站停車位限停4小時，各項專用停車位也須依規定使用停放，如有違規將依「道路交通管理處罰條例」開罰600元至1200元。
高公局表示，為了提升服務區停車位的使用周轉率，「高速公路及快速公路交通管制規則」已律定相關停車規定，各型車輛停放服務區、休息站之車位以4小時為限，如有違規者將予以舉發處罰，並以拖、吊、移置、保管等方式處理，其費用由汽車駕駛人或汽車所有人自行負擔。
不用睡在車上！休息站休息室可免費用2小時
其實如果想要在國道休息站有高品質的休息時間，國道休息站都有提供免費的「駕駛人休息室」，只要攜帶駕駛執照、身分證、健保卡或者行照，到服務台登記就能夠免費使用，每次限2小時、每日限定登記1次。
休息室裡面備有躺椅、冷氣、床墊可以提供比車上更高品質的睡眠，部分服務區甚至還有免費的淋浴間、投幣式洗衣、烘衣機，如果下次開國道長程路途需要臨時休息，民眾都可以上高公局官網查詢駕駛休息室據點，獲得充足休息再上路也不遲。但還是要注意休息歸休息，車輛停放在服務區依舊是不能超過4小時哦！
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網友在社群平台上分享自己國道睡覺經驗，表示自己國慶連假前因為要去小琉球，於是半夜自駕往南部開，期間開累了就到國道休息站去，想說睡醒之後再繼續出發，沒想到一覺醒來之後車上卻多了一張紅單，才知道原來國道休息站不能停留超過4小時，因而被警察開單罰1200元。
貼文曝光後，不少駕駛都感到非常驚訝表示：「好意外喔....以為休息站就是可以拿來睡覺補足精神的地方」、「真的假的….還真不知道，睡了好幾次」、「真假啊！我上次睡3個半小時.....原來差點被開單！」、「好離譜，我常常在休息站睡覺竟然不知道這個規定」；也有內行人透露：「不是不能睡覺！而是不能待超過4小時，望周知」、「可以休息，但不可以超過4個小時，是休息區不是車宿區，否則尖峰時段車輛根本進不來。」
國道休息站可以睡覺「不能超過4小時」！交通部公布原因
高公局表示，為了提升服務區停車位的使用周轉率，「高速公路及快速公路交通管制規則」已律定相關停車規定，各型車輛停放服務區、休息站之車位以4小時為限，如有違規者將予以舉發處罰，並以拖、吊、移置、保管等方式處理，其費用由汽車駕駛人或汽車所有人自行負擔。
其實如果想要在國道休息站有高品質的休息時間，國道休息站都有提供免費的「駕駛人休息室」，只要攜帶駕駛執照、身分證、健保卡或者行照，到服務台登記就能夠免費使用，每次限2小時、每日限定登記1次。
休息室裡面備有躺椅、冷氣、床墊可以提供比車上更高品質的睡眠，部分服務區甚至還有免費的淋浴間、投幣式洗衣、烘衣機，如果下次開國道長程路途需要臨時休息，民眾都可以上高公局官網查詢駕駛休息室據點，獲得充足休息再上路也不遲。但還是要注意休息歸休息，車輛停放在服務區依舊是不能超過4小時哦！