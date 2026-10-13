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國道休息站「根本不能睡覺」？駕駛違規慘噴1200元罰單

沒想到一覺醒來之後車上卻多了一張紅單，才知道原來國道休息站不能停留超過4小時，因而被警察開單罰1200元。

然而國道休息到底可不可以睡覺？答案是「可以的」，只是不能睡超過4小時！

為了提升服務區停車位的使用周轉率，「高速公路及快速公路交通管制規則」已律定相關停車規定，各型車輛停放服務區、休息站之車位以4小時為限

▲高公局表示，為了提升服務區停車位的使用周轉率，各型車輛停放服務區、休息站之車位以4小時為限，違規者將被罰600元至1200元。（圖/高公局提供）

不用睡在車上！休息站休息室可免費用2小時

休息室裡面備有躺椅、冷氣、床墊可以提供比車上更高品質的睡眠