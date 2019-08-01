日前林書豪在台活動時一席「好像被NBA放棄」自白落淚影片傳回美國持續發酵，有人批評也有人支持，《紐約時報》撰文力挺，回憶「林來瘋」時期幾乎天天上報的狂熱，並認為林書豪的生涯還未結束。

紐時作者Benjamin Hoffman寫道近日NBA休季新聞不斷，但沒人像林書豪一樣引起共鳴。網路上有些人嘲笑林書豪沒有哭的理由，因為他畢業自哈佛大學，在NBA賺了超過6500萬美元的薪資，但他的演講確實讓其他球員也產生共鳴。

而林書豪的生涯真的結束了嗎？ Hoffman認為還沒。林書豪將滿31歲，各種傷病帶走了他大部分的爆發力和橫向移動速度，但即便如此，他仍是一名有能力的替補控球後衛，所以他才有辦法離開老鷹和暴龍簽約。

即便林書豪真的就此退休，他的生涯仍是一個傳奇，一個未經選秀的亞裔球員，生涯待過8支球隊，連續幾周登上運動畫刊封面，瘋狂的程度前所未見。還有在林書豪在自尼克簽約到他離開前往火箭，總共202天，泰晤士報就製作了399篇各種形式報導，平均不到2天就有1篇。顯示「林來瘋」的狂熱。

Hoffman認為林書豪的演講完全體現運動員生涯走下坡的無力感，但卻能從中找到積極的能量和希望，若今夏他真的離開NBA，或他在場外的影響力只會增不會減。不過他仍覺得林書豪還有機會在某支球隊擔任替補控衛。